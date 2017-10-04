В минувшую пятницу председатель Государственного комитета кадастра недвижимости при правительстве РА Мартин Саргсян встретился с журналистами и представил годовой отчёт деятельности комитета, проделанную работу и дальнейшие планы. Он проинформировал журналистов, что с сентября 2016 года по сентябрь нынешнего года Комитет кадастра реализовал ряд мероприятий и приоритетов, предусмотренных программой деятельности правительства РА, решениями и распоряжениями премьер-министра Армении.

Среди реализованных реформ Мартин Саргсян особо выделил предоставление полной информации гражданам о ходе их заявлений на официальном сайте (e-cadastre.am).

После завершения обсуждения заявлений граждане получают информационное смс-сообщение, а собственники или залогодержатели — оповещение относительно поданных заявлений, касающихся их недвижимости. Глава кадастра пояснил, что система оповещения собственников относительно сделок по их недвижимости была внедрена по весьма веским причинам. Оказывается, ушлые мошенники, пользуясь тем, что многие собственники ереванских квартир живут за рубежом (в основном, речь шла о недвижимости на Северном проспекте), обманным путём пытались продать чужие квартиры или совершить иные сделки. “Это были не единичные случаи — мошенничество заметили в нашем регистре: подпись одного и того же нотариуса, заверяющего документы, отличалась. То есть подпись этого нотариуса была хорошо знакома, и подделки сразу бросились в глаза. Если бы регистр не распознал подпись, то квартиру продали бы. Потому мы и создали эту систему смс-оповещений: любой гражданин, который хочет обезопасить свою недвижимость от мошенников, может прийти к нам, написать заявление и, так сказать, подключиться к системе. Если вдруг будет иметь место какое-либо “движение” с его собственностью, он сразу получит уведомление, что с его квартирой проводится сделка”, — сказал М.Саргсян.

По его словам, за январь-август Комитет кадастра принял 14.932 документов, из которых 910 — это заявления граждан, а 306 — жалобы. По сравнению с тем же периодом прошлого года, число поданных заявлений увеличилось на 19.5 %. Каждый понедельник со стороны руководства Комитета кадастра осуществляется приём граждан, в ходе которого на месте решаются поднятые ими вопросы. Если же вопрос не удаётся решить на месте, принимаются и даётся ход заявлениям от граждан. За отчетный период (январь-август 2017г.) Комитет принял 100 граждан.

“Особо хочу отметить, что за январь-август 2017года мы зафиксировали рост числа заявлений, представленных в кадастр. Однако это не сказывается на эффективности оказания услуг населению, так как уже с конца 2016 года у заявителей появилась возможность всего через 2 часа после подачи заявления зарегистрировать права на недвижимость или получить затребованную информацию. Это, можно сказать, мировой прецедент, которым вряд ли кто может похвастаться. Это, в свою очередь, привело к значительному росту доходов кадастра. Этому в немалой степени способствовали и реформы в сфере кадастра в 2016-2017гг. В частности, закрытие трёх центров обслуживания населения, объединение двух подразделений кадастра с другими, объединение ГНКО “Учебно-методический центр” с ГНКО “Центр геодезии и картографии”, равно как и сокращение расходов на коммунальные услуги подведомственных кадастру зданий и строений, привело к тому, что Комитет кадастра сэкономил порядка 230 млн драмов. Гендерный вопрос в кадастре тоже не стоит: из 788 работающих здесь сотрудников 436 — женщины”, — отметил глава Мартин Саргсян.

Говоря о нынешней динамике рынка недвижимости, г-н Саргсян сообщил, что за январь-август 2017г. в республике было осуществлено 110.291 сделок по недвижимости, численность которых, по сравнению с тем же периодом прошлого года, снизилась на 2.7%. Численность же самых распространённых сделок, характеризующих рынок недвижимости — отчуждение, залог и аренда недвижимости — возросла. В частности, численность сделок по отчуждению увеличилась на 0.3%, залогу — на 11.8%, а аренды — на 10.9%. За последние несколько месяцев (по сравнению с прошлым годом), зафиксирован и рост сделок по недвижимости. Например, число сделок (15.581) в июне 2017г., по сравнению с июнем 2016г., выросло на 5.1%, в июле 2017г. (15.048 сделок), по сравнению с июлем 2016г. — на 7.2%, а в августе 2017г. (16.718 сделок), по сравнению с тем же месяцем прошлого года — на 11.2%. Говоря о проделанной работе, г-н Саргсян, в частности, отметил составление земельного баланса на 2016-2017гг., установление кадастровых цен на землю в РА на 2017г., формирование базы налогов на недвижимость и землю на 2017-2019гг.

“Из числа приоритетов, кадастр провёл оценку 980 тысяч единиц зданий и строений и порядка 1 миллиона 640 тысяч единиц земельных участков. Пока ещё ведутся работы по внедрению базовой Геоинформационной системы (GIS) Еревана, Гюмри и Ванадзора. Это тоже приоритетное направление, работы в рамках которого мы планируем завершить к концу года. Успешно завершились работы по пробной интеграции Геопортала кадастра и отраслевой геоинформационной системы ГНКО “Государственный центр лесного мониторинга” Министерства сельского хозяйства РА. Также создана геоинформационная система озера Севан, которая включает в себя цифровую модель рельефа, территорий и местностей, находящихся на высоте 1900-1905 м. Создана и трёхмерная модель Национального парка “Севан”, которая позволяет смоделировать (по высоте) те объекты, которые могут оказаться под водой. То есть послойно мы можем спрогнозировать ситуацию и понять, какие объекты или инфраструктуры (дороги, линии электропередач, газопроводы и т.д.) окажутся затопленными в случае повышения уровня в озере Севан. До конца года доведём эту работу до полной готовности. Нами создано также 5 наименований карт на обучающие и туристические темы. Проведена подготовительная работа по оцифровке, обновлению, редактированию и созданию карт второго тома Национального атласа Армении на английском языке. Стартовали работы по созданию Национального атласа Армении на русском языке”, — сообщил глава Комитета кадастра недвижимости.

Он также подчеркнул, что в прошлом году имело место важное событие: статус офиса по обслуживанию при аппарате Комитета кадастра получили 7 компаний — “Айпост”, “Ардшинбанк”, “Америабанк”, “Конверсбанк”, банк “Анелик”, “Айэкономбанк” и “Араратбанк”. Начиная с февраля 2017 года, для соответствующих специалистов этих операторов, Кадастр организовал теоретические и практические занятия. Практические занятия проходили в офисах обслуживания населения. После завершения курса операторы получили соответствующие свидетельства, на основе которых могут осуществлять аналогичные процедуры, что и кадастровые офисы по обслуживанию.