По количеству компаний-участников XIII технологическая выставка DigiTec Expo стала, по сути, рекордной. Выставочный комплекс “Ереван Экспо” собрал под своими сводами более 150 местных и международных компаний сферы информационно-коммуникационных технологий, а число посетителей за три дня проведения мероприятия (29 сентября- 1октября) превысило 70 тысяч человек.

“Выставка DigiTec расширяется с каждым годом, представляя новые решения и технологии ИТ-компаний, причем уже в виде готовых продуктов. Свидетельством становления этого масштабного мероприятия является участие в ней представителей множества иностранных компаний, а также проведение международных ИТ-форумов, которые пройдут на полях DigiTec-2017, — отметил в ходе открытия выставки министр транспорта, связи и информационных технологий Ваган Мартиросян.

Если вспомнить начало проведения мероприятия в 2005 году, то интерес к участию в то время проявили всего 30 компаний, да и число посетителей едва достигло отметки в 4 тыс. человек. По мнению организаторов мероприятия в лице Союза предприятий по информационным технологиям (UITE), столь беспрецедентный рост демонстрирует, с одной стороны, развитие отечественной сферы информационных технологий, с другой — консолидацию высокотехнологичной сферы Армении.

И действительно, на протяжении последних лет именно DigiTec Expo помогала продемонстрировать обществу основные достижения сферы, рассказать об имеющихся тенденциях и заодно воодушевить молодежь в выборе дальнейшей профессии. Да и для самих специалистов выставка стала одной из лучших площадок для профессионального ориентирования, где представлены современные инженерные решения и методы технологического образования.

В отличие от других выставок, проводимых у нас в стране, где постоянно встречаешь чуть ли не одних и тех же участников — отечественных производителей и импортеров, на технологической выставке DigiTec не перестаешь каждый раз удивляться количеству стартап-компаний, появившихся за год, и изобилию инновационных разработок, представленных не только маститыми игроками рынка, но и, что самое интересное, студентами и недавними выпускниками вузов.

“Как видите, уже и места для всех не хватает. Все три этажа выставочного комплекса полностью заняты, потому что не только сфера развивается, но и сами ИТ-компании растут и стремятся занять больше площадей”, — констатировал в беседе с нами директор Фонда “Инкубатор предприятий” Баграт Енгибарян.

В цифрах развитие сферы информационных технологий Армении выглядит и вовсе впечатляющим: по предварительным данным, уже отмечен рост выше 35%. Теми же темпами, по мнению нашего собеседника, будут подведены и итоги этого года.

“В сферу сегодня идут большие инвестиции, плюс происходят довольно интересные структурные изменения — больше новых компаний начали работать над собственными решениями. Наряду с этим увеличивается число студентов в вузах по инженерно-техническим специальностям, что в будущем приведёт к росту количества специалистов сферы. Но главное, начало развиваться новое направление — искусственный интеллект, что поведёт за собой и развитие науки в Армении”, — вкратце перечислил достижения ИТ-сферы директор Фонда “Инкубатор предприятий”.

Особой популярностью в этом году пользовался павильон “Инженерный город”, где был представлен уникальный электрический автомобиль, собранный в Армении нашими инженерами. Это первый прототип электромобиля, оснащённый беспилотной системой: на нём размещена видеокамера, которая детектирует все объекты вокруг, а также система радара, выявляющая объекты, а далее замеряя угол их расположения и скорость движения благодаря наличию оборудования для оптических замеров расстояний. Причем, все системы, как уверили разработчики, были протестированы в лабораторных условиях на специально разработанном тренажёре.

Помимо беспилотного электромобиля в этом же павильоне можно было увидеть различные инженерные и производственные устройства от стартап-компаний, которые в скором времени станут частью многообещающего проекта “Инженерный город”, строящегося в административном районе Еревана — Джрвеже. На одном из стендов представлена новая система — электронный кошелек, позволяющая осуществлять денежные переводы с применением криптовалют. Несмотря на то, что в мире сегодня есть много видов цифровых денег (Bitcoin, Litecoin и др), армянские инженеры предлагают потребителям более усовершенствованную технологию денежных переводов, проводимых вне банковской системы.

“Отличительной особенностью нашей системы является ее высокий уровень безопасности, поскольку все участники переводов получают информацию об осуществляемых сделках посредством установленной у них специальной программы. Поэтому никто из них не может смошенничать и изменить сумму своего электронного кошелька без того, чтобы об этом не узнали другие участники процесса”, — рассказал нам представитель National Instruments Андраник Саноян.

Отдельным павильоном была представлена одна из крупнейших компаний в информационно-коммуникационной сфере Армении — Ucom, являющаяся к тому же платиновым спонсором DigiTec Expo-2017. В числе ее инновационных решений такие продукты, как мобильный кошелек U!Pay, мобильное телевидение MediaRoom, облачные решения U!Cloud и др. В этом году компания выступила с уникальным предложением, предоставив своим абонентам исключительную возможность объединить два телефонных номера (армянский и российский) в одной SIM-карте. В этом пакете под названием “Универсальный Плюс” армянский номер предназначен для звонков, используемых в Армении, а российский — соответственно, предусмотрен для России.

“Услуга позволяет, находясь в Армении или России, звонить по обоим номерам без роуминга и по достаточно низким тарифам, в том числе с учётом некоторого пакета включённых минут. Как показывает статистика, порядка 72% звонков из нашей сети за рубеж приходится на российский рынок, поэтому мы и решили пойти навстречу спросу, запустив для наших клиентов возможность двойной карты для Армении и России”, — изложил суть дела генеральный директор компании Ucom Айк Есаян. При этом он добавил, что компания не намерена останавливаться на достигнутом и уже ведет переговоры с операторами двух других стран о запуске аналогичных услуг.

Если компания Ucom давно уже зарекомендовала себя на рынке ИТ-продукции, то находящиеся в соседних павильонах новосозданные компании делают свои первые шаги, причем весьма успешно. Среди таких стартапов были, кстати, победители и участники Sevan StartUp summit.

Приятно удивили разработки армянского стартапа Expper, намеревающегося выпускать роботов с человеческим телом и присущими нам эмоциями. Пока компания создаёт учебные роботы для школьников и студентов, но если раньше их можно было программировать на движение, то теперь они научились слушать и даже говорить.

Именно эти модели компания и презентовала на DigiTec Expo, демонстрируя посетителям возможности своего “детища”. На слова “go ahead” и “come back” робот катился вперед и вновь возвращался, правда, реагируя пока исключительно на английский язык. А для того, чтобы школьники и студенты могли легко собирать-разбирать эти конструкции, причем в разных конфигурациях, разработчики применили на этой стадии минимальный дизайн. Но, по словам одного из основателей Expper, инженера-робототехника Карена Хачикяна, в планах на будущее — собирать также служебных роботов с человеческим телом и даже лицом.

Рассказать обо всех компаниях сферы индустриальной автоматизации, инженерных решений, программирования и телекоммуникаций, представленных на DigiTec, конечно же, не реально. Но если в общих чертах, то эта выставка позволяет держать “руку на пульсе” и быть в курсе технологических новинок, поскольку представленные компании каждый год стараются добавить что-то новое. И, как отметил один из участников мероприятия, в местной ИТ-сфере есть своего рода негласное правило: если ты считаешь себя частью технологического сообщества, то обязан быть на DigiTec Expo.