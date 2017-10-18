Государство Октябрь 18, 2017 | Автор : admin

В 49 общинах 10 областей Армении 5 ноября 2017г. пройдут очередные выборы глав общин. Внеочередные выборы пройдут в общинах Арташат Араратской области, Горис Сюникской области и Ширакамут Лорийской области. Там уже завершилась регистрация кандидатов.

Практически во всех общинах большинство кандидатов — члены партии власти, выдвинутые и поддерживаемые РПА. В Арташате это К.Бениаминян, в Горисе — А.Арушанян, в Ширакамуте — А.Ераносян. Большинство остальных — либо беспартийные, либо самовыдвиженцы, но опять же члены РПА. Только в общине Сисиан Сюникской области соперником действующего мэра будет кандидат от партии “Процветающая Армения”.

Остальные две парламентские силы, партия “Дашнакцутюн” и блок “Елк” своих кандидатов на выборах глав общин пока не выставили.