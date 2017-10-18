В Женеве, в посольстве Республики Армения в Швейцарской Конфедерации, Президент Серж Саргсян 16 октября встретился с представителями швейцарской армянской общины. В своем вступительном слове глава государства представил итоги переговоров с президентом Азербайджана.

“Несколько минут назад завершилась встреча с президентом Азербайджана: какой-либо конкретной договоренности, так сказать, не имеем, о вариантах решения проблемы. Но мы договорились принять меры для еще большего ослабления напряженности, чтобы не иметь жертв на передовой линии. Должен сказать, и президент Азербайджана, и я в этом глубоко заинтересованы.

Дай Бог, чтобы он всегда так думал. Он тоже очень хорошо понимает сложность проблемы, естественно, я тоже, но проблема такова, что легкого решения никогда не будет. Однако еще в одном вопросе хочу, чтобы вы все были уверены: для нас нет решения, которое может каким-либо образом нарушить безопасность Карабаха. Для нас единственным решением является то, чтобы Карабах был вне Азербайджана”, — сказал президент Республики. При этом он подчеркнул, что никогда никакой армянский руководитель не может принять и осуществить решения, нарушающего этот принцип. Глава государства заверил, что руководство Армении и впредь будет делать все для обеспечения безопасности Карабаха, параллельно развивая и экономически укрепляя нашу страну.