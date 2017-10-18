В контексте традиционно организуемых во время зарубежных визитов встреч с местной армянской общиной, на встрече со швейцарской армянской общиной Президент Республики прежде всего кратко представил цель своего визита, результаты завершенных переговоров и позицию армянской стороны в процессе решения проблемы НК, затем говорил о вопросах общеармянской повестки и о работе, которая ведется в направлении укрепления связей Армения-Диаспора, коснулся также важного вклада швейцарской армянской общины в дело развития родины, отметив, что община, хоть и немногочисленна, но имеет свое важное и особое место в ряду общин армянской диаспоры.

В присутствии представителей общины Президент Республики вручил высокие государственные награды швейцарским армянским деятелям Вардану Сирмакешу и Альберу Погосяну.

В связи с праздником Независимости, за вклад в дело экономического развития, а также за активную благотворительную и общественную деятельность Вардан Сирмaкеш награжден орденом “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени, а Альбер Погосян за укрепление связей Родина-Диаспора, активную благотворительную и общественную деятельность — медалью “За заслуги перед Отечеством” 1-й степени.

Президент выразил благодарность швейцарским армянским деятелям за их патриотическую деятельность и пожелал успехов во всех будущих начинаниях.