Президент Серж Саргсян 13 октября принял верительные грамоты новоназначенного Чрезвычайного и полномочного посла Французской Республики в Республике Армения Жонатана Лакота.

Президент Республики поздравил посла с вступлением в должность, пожелал успехов и выразил надежду, что посол Лакот своей активной деятельностью откроет новую страницу в армяно-французских отношениях.

Президент и посол Франции выразили общее мнение, что развивающиеся по восходящей армяно-французские благоприятственные отношения полностью соответствуют духу многовековой дружбы двух народов. Серж Саргсян счел символичным, что новоназначенный посол начинает свою дипломатическую деятельность в Армении в год 25-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Францией. Подчеркнув, что между двумя странами существует стабильный политический диалог, активные контакты высокого уровня и взаимные визиты, Серж Саргсян подчеркнул важность активизации армяно-французских торгово-экономических отношений.

В деле укрепления и углубления межгосударственных связей Президент подчеркнул большую роль межпарламентского взаимодействия. На встрече собеседники коснулись отношений РА-ЕС и перспектив развития этих отношений, в том числе работ по подготовке предстоящего в Брюсселе подписания соглашения о Всеобъемлющем и расширенном сотрудничестве.

Президент Республики подчеркнул, что считает важной и высоко ценит активное участие Франции в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ в переговорном процессе по урегулированию проблемы Нагорного Карабаха.

Касаясь сотрудничества в гуманитарно-культурной сфере, Президент Республики и посол Франции сочли важнейшим событием проведение в 2018 году в Армении саммита Международной организации франкофонии, в рамках которого в Ереван прибудут многочисленные делегации высокого уровня из стран франкофонии. Президент Серж Саргсян подчеркнул, что Армения сделает все возможное для того, чтобы принять и провести саммит на высоком уровне.