Экономика Октябрь 18, 2017 | Автор : admin

Президент Серж Саргсян 14 октября посетил ежегодную специализированную сельскохозяйственную выставку “АрмПродЭкспо”, которая проходила 13-15 октября в выставочном центре “Ереван Экспо” Ереванского научно-исследовательского института математических машин. В выставке принимали участие 110 организаций, занимающихся переработкой сельскохозяйственной продукции и обслуживающих аграрную отрасль из Армении и Арцаха.

Президент Республики обошел павильоны выставки, ознакомился с представленным ассортиментом продукции, побеседовал с участниками выставки об их текущей деятельности, планах развития и о том, какого государственного содействия ожидают предприниматели для реализации этих планов, а также о проблемах сельскохозяйственной сферы и возможностях их решения. В конце экскурсии организаторы выставки представили Президенту также расположенную под открытым небом экспозицию сельскохозяйственной техники, возможности развития интенсивного садоводства и систем капельного орошения.

Ежегодную специализированную выставку “АрмПродЭкспо” посетил также премьер-министр Карен Карапетян. На выставке присутствовал также министр сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили.

Глава правительства обошел павильоны, ознакомился с ассортиментом, объемами производства, реализации и экспорта товаров, представленных участвующими в выставке компаниями, а также программами их развития. На участке выставки “АрмПродЭкспо” под открытым небом премьер-министру представили возможности сельскохозяйственной техники, интенсивных садов и систем капельного орошения. Карен Карапетян поинтересовался также работами, ведущимися с фермерскими хозяйствами, придавая важное значение непрерывности шагов, осуществляемых в направлении переподготовки фермеров.

Глава правительства с удовлетворением отметил, что в этом году “АрмПродЭкспо” представляет собой качественно новую выставку с бизнес-логикой и конкретными результатами. В ходе ознакомления с павильонами премьер-министр Карапетян приветствовал деятельность компаний сельскохозяйственной сферы и отметил, что правительство готово при необходимости помочь программам их расширения.

Целью специализированной выставки “АрмПродЭкспо” является представление возможностей сельскохозяйственного производства и перерабатывающей сельхозсырье промышленности, установление бизнес-связей и стимулирование экспорта.