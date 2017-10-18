Армянская атомная электростанция стала на протяжении последних дней одной из самых обсуждаемых тем. Все началось после опубликования в конце прошлой недели на сайте МИД Армении текста Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армении с Евросоюзом, в котором, помимо всего прочего, содержится предложение о закрытии ААЭС.

Во второй главе этого документа, которая озаглавлена “Энергетическое сотрудничество, включая ядерную безопасность”, говорится, что стороны должны сотрудничать по вопросам энергетики на основе принципов партнерства, взаимной выгоды, прозрачности и предсказуемости. Сотрудничество должно включать, в частности, “закрытие и безопасный вывод из эксплуатации Мецаморской АЭС и скорейшее принятие “дорожной карты” или плана действий с учетом необходимости заменить ее новыми мощностями для обеспечения энергетической безопасности и устойчивого развития Республики Армения”.

Реакция специалистов сферы была, скажем прямо, моментальной. Так, по мнению эксперта энергетической отрасли Ваге Давтяна, отказ от Мецаморской АЭС лишит Армению экспорта электроэнергии и ударит по национальной безопасности страны. По его словам, Европа выступала за закрытие Армянской АЭС с конца 90-х, ссылаясь на сейсмические проблемы, но при этом большую роль играло и турецко-азербайджанское лобби.

“Мецаморская АЭС является системообразующим элементом армянской энергетической системы, а главный принцип, заложенный в нее еще в советское время — ее экспортоориентированность, который выстраивался на мощности ААЭС. Этот принцип сохранился также в годы независимости нашей страны. Однако без АЭС реализация этой стратегии невозможна, поскольку Армения не обладает такими источниками энергии, которые позволяли бы предлагать электроэнергию по низкой цене для выхода на другие рынки. И это при том, что мы активно вовлечены в реализацию энергетического коридора “Север-Юг”, который должен связать Иран, Армению, Грузию и Россию”, — отметил г-н Давтян, добавив, что ААЭС является также гарантом энергетической, а, значит, и национальной безопасности страны.

Для того, чтобы заменить атомную электроэнергию, продолжил эксперт, нужны серьезные вложения. Потенциальным направлением может служить гидроэнергетика, на долю которой сегодня приходится порядка 20-25% выработки энергии. Развиваются и источники возобновляемой электроэнергии, но это долгосрочная перспектива с расчетом на 50 лет. В итоге, без атомной станции Армения лишится достаточно дешевой энергии, что в условиях блокады страны серьезно отразится на ее энергетической безопасности.

Аналогичное мнение высказал и экономист Вилен Хачатрян, по словам которого, во всем мире еще не дошли до того уровня, чтобы с помощью солнечной, кинетической и другой энергии заменить атомную. Так что, если даже Армения сможет получать достаточно энергии от ветра, солнца, или других возобновляемых источников, АЭС практически невозможно заменить.

Наряду с этим он предложил рассчитать экономическую и энергетическую целесообразность возможной замены АЭС на другие источники, пояснив, что если необходимые для запуска нового блока атомной станции суммы будут внедрены в возобновляемые источники, то возможно обеспечить необходимое количество электроэнергии.

“Нужно провести такие подсчеты. В случае, если в течение 10 лет (на которые будет продлен срок эксплуатации действующего энергоблока) мы сможем, внедряя необходимые средства в возобновляемые источники, получить близкий к выработке АЭС результат, то стоит это сделать”, — отметил экономист.

Впрочем, достигнуть в обозримом будущем подобных результатов маловероятно, поскольку, как утверждают сегодня многие специалисты сферы, ни ветер, ни солнце, ни вода никогда не будут базисными, в отличие от атома. Более того, не следует сбрасывать со счетов и достаточно низкий тариф на электроэнергию, производимую на АЭС, что в нынешних социально-экономических условиях Армении тоже крайне важно.

Прокомментировали ситуацию о закрытии ААЭС в соответствии с Соглашением о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, которое Армения намерена подписать с Европейским Союзом, также и в энергетическом ведомстве страны. Пресс-секретарь министра энергетических инфраструктур и природных ресурсов Васак Тарпошян уточнил, что, согласно проекту документа, станция может быть закрыта при создании соответствующих мощностей.

“Ресурс второго энергоблока Армянской атомной электростанции не бесконечен, и в один прекрасный день он будет выведен из эксплуатации”, — подчеркнул он, добавив, что сейчас на ААЭС реализуется программа по продлению срока эксплуатации второго энергоблока на 10 лет, по истечению которого будет ясно, когда блок будет выведен из эксплуатации.

Однако на данном этапе, когда на станции пока идут ремонтные работы, уже звучат оценки о том, что работу действующего энергоблока можно продлить как минимум на 25-30 лет.

“Поскольку на модернизацию нашей станции вкладываются огромные деньги, то, думаю, мы не ограничимся 10-летним периодом и увеличим срок эксплуатации ААЭС, тем более, что такой опыт есть, и подобные блоки как в России, так и в Европе продолжают работать после продления сроков их эксплуатации еще лет 30”, — сказал в беседе с нами директор Армянской атомной станции Мовсес Варданян.

По словам же главного специалиста Управления по разработке ядерного топлива и инженерным сервисам Топливной компании Росатома “ТВЭЛ” Владимира Филиппова, подход к продлению всегда индивидуальный, и для каждой станции проводятся определенные изыскания. Иначе говоря, срок эксплуатации может продлеваться несколько раз по 10 лет, либо сразу на 25: все зависит от основного оборудования, которое подлежит замене. Исходя из его состояния, специалисты дают заключение о возможности продления.

“Продление может проходить по-разному, и 10 лет — это далеко не предел. Дело в том, что на станции есть так называемые “образцы-свидетели”, которые существуют на станции столько, сколько действует сама станция. При этом продление эксплуатации осуществляется только при условии обеспечения полной безопасности. Специалист извлекает образец-свидетель, подвергает его исследованию, чтобы определить, насколько хрупким стал материал, какие физические изменения произошли в нем из-за поглощенного флюенса. На основании этих исследований дается заключение, на какое время можно продлевать работу станции. Только при подтверждении того, что материал сохраняет свойства, требуемые для эксплуатации, принимается решение о продлении срока службы. И здесь не важно, на сколько лет или о какой станции идет речь. Подход к обоснованию всегда один и тот же”, — детально изложил суть дела представитель “ТВЭЛ”.

Что касается строительства нового блока, то, как заявил в свое время первый заместитель генерального директора госкорпорации “Росатом” Кирилл Комаров, для строительства в Армении нового ядерного энергоблока необходимо обеспечить параметры, которые позволят блоку экономически эффективно функционировать. Речь, прежде всего, идет об объемах потребления в самой Армении и возможности экспорта мощностей в сопредельные государства.

“Переговоры по строительству в Армении нового энергоблока никогда не прекращались, тем более, что межправительственное соглашение по сотрудничеству в вопросе строительства подписано, и оно продолжает действовать. Как только мы с партнерами поймем, что имеются все экономические основания для реализации проекта, конечно, постараемся такой проект реализовать”, — пояснил заместитель гендиректора “Росатома”.