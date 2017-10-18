По инициативе сопредседателей Минской группы ОБСЕ в резиденции постоянного представителя Швейцарии в женевской штаб-квартире ООН и других международных организациях состоялись переговоры президентов Армении и Азербайджана.

Встреча прошла при участии министров иностранных дел двух стран Эдварда Налбандяна и Эльмара Мамедьярова, а также сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Эндрю Шефера (США), Стефана Висконти (Франция) и личного представителя действующего сопредседателя ОБСЕ Анджея Каспшика. После встречи состоялась отдельная беседа президентов Сержа Саргсяна и Ильхама Алиева.

Обсуждались возможности продвижения вперед переговорного процесса по урегулированию Нагорно-Карабахской проблемы. По итогам переговоров президенты поручили предпринять меры для активизации переговорного процесса и осуществления дополнительных шагов с целью уменьшения напряженности. Сопредседатели выразили удовлетворение по поводу прямых переговоров, состоявшихся после долгого перерыва. Они подчеркнули, что готовы продолжать посредническую работу со сторонами в направлении мирного, посредством переговоров, урегулирования Нагорно-Карабахского конфликта. Министры иностранных дел Армении и Азербайджана и сопредседатели Минской группы ОБСЕ по итогам переговоров выступили с совместным заявлением.

В опубликованном на сайте ОБСЕ заявлении отмечается, что встреча президентов Армении и Азербайджана прошла в конструктивной атмосфере. “Президенты согласились принять меры по интенсификации переговорного процесса и предпринять дополнительные шаги с целью снижения напряженности на линии соприкосновения”, — отмечается в заявлении. Сопредседатели выразили удовлетворение прямыми переговорами, которые прошли после долгого перерыва. Они подтвердили свою готовность продолжить работать со сторонами для мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта. В качестве следующего шага медиаторы организуют рабочие встречи с министрами иностранных дел в ближайшем будущем.

С заявлением по итогам встречи выступил МИД Республики Арцах. В нем отмечается, что состоявшаяся 16 октября встреча президентов Армении и Азербайджана имеет важное значение, с точки зрения создания условий для активизации переговорного процесса, которому был нанесен серьезный урон в результате развязанной Азербайджаном в апреле 2016 года агрессии против Арцаха.

“Убеждены, что одной из основ продвижения переговорного процесса является неукоснительное соблюдение соглашений от 1994 и 1995 годов, а также реализация ранее достигнутых договоренностей, в частности, о применении механизма расследования инцидентов и увеличении штата сотрудников офиса Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ и повышении его мониторинговых возможностей.

Считаем, что еще одним шагом на пути к достижению реального прогресса в процессе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должно стать восстановление полноформатных переговоров с непосредственным участием Республики Арцах на всех этапах”, — говорится в заявлении МИД Арцаха.