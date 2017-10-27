Государство Октябрь 27, 2017 | Автор : admin

Будет разработано новое соглашение о единых правилах в сфере водительских прав на территории Евразийского экономического союза. Как сообщает Арменпресс, об этом сказал председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Тигран Саркисян на брифинге по итогам заседания Межправительственного совета ЕАЭС в Ереване.

“Многих интересуют вопросы, связанные с водительскими удостоверениями. Концептуальный подход будет следующий: мы начнем разрабатывать соглашение о единых правилах. В этой сфере вскоре произойдут фундаментальные изменения, связанные с тем, что происходит оцифровка, в том числе и транспорта. Появляются новые машины, относительно которых водители должны иметь новые знания, навыки”, — отметил Саркисян.

В частности, по его словам, речь идет о гибридных и беспилотных машинах.