Вчера парламент на утреннем заседании завершил начавшиеся накануне дебаты по проекту закона “О воинской службе и статусе военнослужащего”. Как и законопроект “Об обороне”, его представил министр обороны Виген Саргсян.

Отсрочка либо всем, либо никому

Глава оборонного ведомства сообщил, что до представления на суд законодателей документ широко обсуждался на разных уровнях, поступило множество предложений, часть из которых нашла отражение в проекте. По словам министра, в основу документа заложена та логика, что в защите Отечества должны участвовать и проходить службу в Вооруженных силах все военнообязанные лица, случаи же отсрочки от призыва либо освобождения от службы в армии должны быть прозрачными и доступными общественности.

Напомним, что в новом Законе внесены изменения в правоотношениях, связанных с освобождением от обязательной воинской службы, предоставлением отсрочки, организацией процесса призыва на действительную военную службу.

“Философия этого законопроекта — превращение армии в социальный лифт. Лица, избравшие трехлетнюю офицерскую службу, либо на добровольной основе избирают службу в воинских частях с более сложным несением боевого дежурства, должны получать ощутимые льготы и использовать их для улучшения своего социального статуса”, — отметил министр, коснувшись нового положения законопроекта, согласно которому нынешняя система предоставления отсрочки от призыва студентам, обучающимся по госзаказу прекратит функционировать, на смену ей придет новая, согласно которой отсрочку получат все желающие студенты бакалавриата, заключившие с государством договор о службе в армии офицером в течение трех лет по завершении 4-летнего обучения. Виген Саргсян категорически не согласен с утверждениями, что это новшество приведет к регрессу науки — по его мнению, произойдет, наоборот, прогресс — кандидатские диссертации станут более содержательными, наукой займутся не молодые люди, стремящиеся научной степенью отгородиться от службы в Армии, а истинные ученые.

“Мой подход однозначен: либо мы говорим, что даем отсрочку от службы в армии всем молодым людям, желающим получить высшее образование, либо не даем никому”, — заявил Виген Саргсян.

Около двух десятков депутатов записались в очередь, чтобы задать вопросы основному докладчику. Не меньше было и желающих выступить по обсуждаемому законопроекту. Так что взамен предусмотренных четырех обсуждение решением НС продлилось около шести часов.

Популизм без границ

Что же касается оппозиционной фракции “Елк”, то почти все ее члены, поочередно выступая, буквально лезли из кожи вон, чтобы очернить документ, общество, да и государство в целом. Надо заметить, что на этот раз популизм в зале буквально зашкаливал. Нашлись и такие выступления, которые либо были следствием непонимания документа, либо же преследовали цель преднамеренного накала страстей в обществе. Подобные выступления председатель постоянной парламентской комиссии по обороне и национальной безопасности Корюн Нагапетян назвал поверхностными, популистскими и адресованными желтой прессе.

Оппозицией законопроект был представлен в столь искаженном свете, что лидер фракции РПА Ваграм Багдасарян вынужден был буквально по пунктам коснуться разночтений документа. Прежде всего, он отметил неверность распространенного в обществе мнения, будто срок обязательной воинской службы продлевается до 3 лет. В документе, напомнил он, четко прописано — 24 месяца. Он коснулся также ограничения права на отсрочку, которое с принятием закона будет предоставляться исключительно по состоянию здоровья либо в связи с положением в семье.

Что касается прохождения службы братьями в одной воинской части, то государство оставило это на усмотрение членов семьи: либо братья сами договариваются между собой, либо по совету родителей.

Достойная отповедь

Министр обороны Виген Саргсян на всем протяжении дебатов не только подробнейшим образом ответил на все вопросы, но и в своей заключительной речи дал достойный ответ парламентариям-популистам. Попросив не путать его корректность с наивностью — в противном случае ответ будет весьма адекватным, он заметил с сожалением, что кое-кто попытался “примитизировать” законопроект.

Напомним, что члены фракции “Елк” выступают сторонниками сохранения права на “откуп” от службы в армии — на этот счет накануне весьма эмоционально выступала член этой фракции Мане Тандилян. Министр квалифицировал это выступление как призыв к общественности продать последнее и откосить свое чадо от службы в армии.

Да и вообще господин Саргсян на этот раз коснулся всех популистских выступлений поименно. Он поинтересовался у оппозиционных депутатов — а они почему не служили? С какой совестью депутат от “Елк” Арарат Мирзоян получил Грамоту Министерства обороны, ни дня не прослужив в воинской части… “Понимаю, господин Мирзоян, что Вы себя считаете большим ученым, защитив в 25 лет диссертацию, однако удивлен, с какой совестью Вы получили у Министерства обороны грамоту, ни дня не прослужив в воинской части. За какие заслуги? А сейчас с этой трибуны обвиняете других в том, что они служили или не служили. Сожалею, что господина Марукяна нет в зале, он постоянно беспокоился о моем комфорте и комфорте господина Нагапетяна. Хотел бы спросить — а им комфортно, в ходе этих слушаний, то, что они легитимно воспользовались правом на отсрочку? Хочу спросить господина Марукяна, как получилось, что параллельно службе он получил высшее образование? Используя его же вчерашний лексикон, хочу спросить — посредством какой тайной договоренности получил он такую привилегию? Почему считает, что он это сделал, а студент не может, он что, в привилегированном положении?” — заявил Виген Саргсян. И продолжил: “Сожалею, что фракция “Елк” не оценила протянутую им руку и не попыталась решить в конструктивном поле имеющие краеугольное значение вопросы в сфере национальной безопасности и обороны. Сторонники деструктивного подхода не пожелали понять, что предлагаемые решения несравнимо лучше, чем возможные многочисленные варианты. Я благодарю Бога, что носители такого мышления составляют меньшинство, а не большинство”. Дав достойную отповедь продемонстрированным образчикам популизма, он также призвал депутатов от фракции “Елк” не выходить за рамки корректности.

Возразить “Елку”, заметим, было нечего. Напомним, что эта фракция — единственная проголосовала против принятия в первом чтении проекта закона “Об обороне” и уже заявила, что проголосует против также этого законопроекта.