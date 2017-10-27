Премьер-министр Карен Карапетян 25 октября принял министра транспорта России, председателя российской части Межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Республикой Армения и Российской Федерацией Максима Соколова.

На встрече были обсуждены работы, намеченные в направлении дальнейшего развития армяно-российских отношений и выполнения договоренностей, достигнутых в рамках состоявшегося официального визита председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Армению.

Премьер-министр Карен Карапетян отметил, что ряд обсужденных в ходе переговоров вопросов может быть включен в повестку дня межправительственной комиссии, чтобы обе стороны предприняли конкретные шаги в направлении их реализации. В частности, были затронуты вопросы, связанные с привлечением российских компаний в открываемую на армяно-иранской границе свободную экономическую зону.

Максим Соколов отметил, что ряд компаний уже проявляет интерес к участию в этом проекте.

Стороны коснулись также создания армяно-российского инвестиционного фонда, поставок сельхозтехники и ряда других вопросов. Премьер-министр поблагодарил Максима Соколова за доставленный из России в Армению современный электропоезд.

Карен Карапетян и Максим Соколов выразили готовность продолжить результативное сотрудничество и придать новый размах двусторонним торгово-экономическим связям. Собеседники также договорились в максимально сжатые сроки организовать следующее, 18-е заседание армяно-российской межправительственной комиссии.