Заседание Евразийского межправительственного совета прошло на сей раз в столице Армении — Ереване, на котором в минувшую среду главы правительств стран-членов ЕАЭС собрались для обсуждения довольно широкого круга вопросов, касающихся сферы информатизации, функционирования внутренних рынков, торговли, агропромышленного комплекса, энергетики и инфраструктуры. Однако в актуальной повестке, как отметил в своем выступлении премьер-министр Карен Карапетян, должен прежде всего стоять вопрос цифровизации экономики, без которой сегодня практически невозможно говорить о модернизации и повышении конкурентоспособности экономик стран Евразийского экономического союза.

“Понятно, что к решению этой масштабной задачи следует подходить с учетом способности экономик принять эти изменения без излишних издержек на бизнес. Думаю, что это близкая и понятная для нас позиция”, — пояснил г-н Карапетян. При этом он напомнил позицию президента Армении, выраженную им на заседании высшего Евразийского экономического совета в Сочи: “Выработку цифровых решений возможно осуществить, имея механизм взаимного признания электронных счет-фактур. Разрешение данного вопроса важно как с точки зрения реализации целого ряда инициатив, так и в плане прослеживаемости товаров”.

Все эти вопросы, как утверждают эксперты, можно решить путем внедрения соответствующих IT-решений, в частности, эффективной системы прослеживаемости товаров, соответствующих электронных реестров и справочников. Ведь по сути к безбарьерному единому рынку товаров на территории ЕАЭС возможно прийти лишь в том случае, когда любой экспортер сможет заполнить все необходимые сопроводительные документы в электронном виде и прикрепить соответствующую метку к отправляемому грузу. Далее на любом этапе передвижения этого груза представители компетентных органов власти смогут отсканировать и моментально получить доступ ко всей истории осматриваемого товара. Европейский союз, кстати, имеет довольно богатый и весьма успешный опыт в этом направлении.

Евразийская экономическая комиссия также реализует множество шагов для достижения подобного результата. Но для скорейшей реализации намеченных планов важно сегодня приложить максимум усилий и выйти на конкретные рабочие решения для применения безбумажных технологий при выполнении разных процессов в ЕАЭС. А иначе, поясняют специалисты, в будущем потребуется внести все больше и больше изменений в достаточно чувствительные для государств-членов нормативные документы.

Вторая тема, которую выделил в своем выступлении премьер-министр Армении, — план мероприятий (“дорожная карта”) по реализации “Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов ЕАЭС на 2018-2020 годы”. По его оценкам, “дорожная карта” разрабатывается в русле развития соответствующих положений договора об участии в транспортной инфраструктуре.

“При отсутствии общих границ со странами ЕАЭС для нас более чем актуальны вопросы логистической и транспортной коммуникационной направленности. Рассчитываем, что реализация “дорожной карты” будет способствовать диверсификации транспортных коммуникаций между нашими государствами”, — отметил глава правительства Армении.

Что касается еще одной, не менее важной темы, обсуждаемой на заседании Евразийского межправительственного совета, — формирования общего электроэнергетического рынка ЕАЭС, — то, по словам премьера, Армения крайне заинтересована в выходе на такую систему информационного обмена, которая соответствовала бы задаче роста взаимной торговли электроэнергии, а также планированию режимов параллельной работы электроэнергетических систем стран ЕАЭС.

В свою очередь, премьер-министр России Дмитрий Медведев, говоря о едином рынке ЕАЭС, отметил, что его потенциал становится все более заметным, подтверждением чему является тот факт, что в текущем году товарооборот между странами-членами ЕАЭС вырос почти на 28%, а с третьими странами — на 26%. Причем рост был отмечен во всех без исключения странах, а локомотивами выступили такие сферы, как промышленность, сельское хозяйство, грузовые и пассажирские перевозки. Динамику роста продемонстрировал и совокупный ВВП стран Союза, показатель которого увеличился в течение первого полугодия 2017 года на 1,8%.

“В рамках ЕАЭС мы стремимся создать более легкую систему услуг и свободного передвижения рабочей силы. Это дело не из легких, необходимо проделать длительную и кропотливую работу, что и станет результатом наших совместных обсуждений, компромиссов и решений, — уточнил российский премьер. — Сейчас нам нужно двигаться дальше и продолжать совершенствовать правовое поле Союза. С 1 января вступит в силу новый Таможенный кодекс ЕАЭС, который устанавливает четкие правила обмена товаров на таможенной границе. В отличие от действующего кодекса, это более зрелый и продвинутый документ. Полагаю, тот факт, что нам удалось прийти к согласию вокруг этого сложного вопроса (особенно, если посмотреть на интеграционный опыт других интеграционных объединений, включая ЕС) — это уже довольно большое достижение”, — высказал свою точку зрения г-н Медведев.

При этом, как отметил российский премьер, важно насыщать повестку ЕАЭС новыми перспективными направлениями, которые обеспечивали бы будущий рост. В этом плане на первое место, по его словам, выходит блок тем, объединенных понятием “цифровая экономика”: от развития электронной торговли, внедрения передовых технологий при производстве до защиты данных и т.п.

Как и его армянский коллега, российский премьер отметил, что при правильном подходе все это может подтолкнуть в целом экономики стран ЕАЭС к росту, обеспечить увеличение показателей торговли, сократить издержки и расходы, а также повысить производительность труда.

Коснулся премьер-министр России также и имеющихся сейчас проблем в ЕАЭС, касающихся, в частности, вопросов в сфере товарообмена. Особую озабоченность, по его оценкам, вызывает сложившаяся на сегодня ситуация на рынке сахара, где, по состоянию на 1 августа текущего года, оптовые цены на сахар упали почти на 44%, достигнув уровня 2014 года, в результате чего отрасль оказалась в довольно сложном положении.

“Это не может нас не беспокоить, потому что мы производим много сахара. Недавно я встречался с производителями и собственниками этих предприятий. В итоге, мы договорились провести совместный анализ применяемых тарифных льгот на ввоз сахара и по результатам анализа принять совместное и выгодное для всех решение, которое бы способствовало исправлению ситуации”, — рассказал г-н Медведев.

Тот факт, что на рынке сахара сложилась непростая ситуация, отметил и председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян, добавив, что по итогам заседания Межправсовета главы правительств стран ЕАЭС поручили коллегии Евразийской экономической комиссии оперативно изучить рынок сахара для формирования совместных подходов в этой сфере.

“Коллегии ЕЭК дано поручение провести исследование этой темы, с точки зрения формирования общих подходов, в частности, относительно завоза сырья для производства сахара на нашу общую территорию, чтобы не подрывать основы производства сахарной свеклы в странах Союза. Дело в том, что сейчас происходит сегментация рынка ЕАЭС на разные виды сахара, получаемые из разного сырья. Поэтому рассматриваются варианты урегулирования ситуации для обеспечения равной конкуренции и недопущения ущемления прав производителей сахара, которые используют сырье, ввозимое из третьих стран”, — уточнил председатель Коллегии ЕЭК.