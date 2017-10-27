Подписаны документы
Октябрь 27, 2017 | Автор : admin | Государство
В Ереване 25 октября состоялось заседание Евразийского межправительственного совета. По его итогам подписаны закрепляющие сотрудничество государств-членов ЕАЭС в различных сферах следующие документы:
- Решение “О Порядке проработки инициатив в рамках реализации цифровой повестки Евразийского экономического союза”;
- Распоряжение “О плане мероприятий (“дорожной карте”) по устранению изъятий и ограничений на внутреннем рынке Евразийского экономического союза на 2018-2019 годы”;
- Поручение по вопросу “О дополнительном комплексе мер по контролю за перемещением товаров, в отношении которых Российской Федерацией в одностороннем порядке применяются специальные экономические меры”;
- Поручение по вопросу “Об анализе ситуации, складывающейся на рынках сахара государств-членов Евразийского экономического союза”;
- Распоряжение “О ходе работы по созданию органа по расследованию авиационных происшествий”;
- Поручение по вопросу “О проекте Соглашения о судоходстве”;
- Распоряжение “О некоторых вопросах формирования системы информационного обмена в рамках общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза”;
- Решение “Об утверждении плана мероприятий (“дорожной карты”) по реализации Основных направлений и этапов реализации скоординированной (согласованной) транспортной политики государств-членов Евразийского экономического союза на 2018-2020 годы”;
- Распоряжение “О проекте Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в Евразийском экономическом союзе”;
- Распоряжение “О проведении выставочного форума “Евразийская неделя” в 2018-2020 годах”;
- Соглашение об обращении семян сельскохозяйственных растений в рамках Евразийского экономического союза.
- В связи с кадровыми изменениями в Кыргызстане на заседании Совета утверждена кандидатура нового представителя страны. Председатель Коллегии ЕЭК Тигран Саркисян проинформировал, что решено провести следующее заседание Евразийского межправительственного совета в январе-феврале 2018 года в Российской Федерации, в городе Сочи.