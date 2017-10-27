Президент Серж Саргсян 25 октября принял членов Евразийского межправительственного совета — премьер-министра РА Карена Карапетяна, председателя правительства РФ Дмитрия Медведева, премьер-министра Кыргызской Республики Сапара Исакова, премьер-министра Республики Беларусь Андрея Кобякова, премьер-министра Республики Казахстан Бакитжана Сагинтаева, которые в Ереване примут участие в заседании Евразийского межправительственного совета. Вместе с главами правительств на встрече присутствовал также председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Тигран Саркисян.

Президент Республики приветствовал премьер-министров стран-членов интеграционного объединения и выразил уверенность, что предстоящее в Ереване заседание Межправительственного совета будет результативным и послужит интересам продвижения евразийской интеграции, а также будет способствовать реализации тех договорённостей, которые были достигнуты две недели назад на очередном саммите ЕАЭС.

Серж Саргсян подчеркнул важность деятельности Совета и выразил благодарность за активную и эффективную работу.

Подчеркнув, что знаком с повесткой дня ереванского заседания, Президент Саргсян, в числе представленных на обсуждение вопросов, отметил в особенности вопрос устранения технических барьеров, которые, по убеждению Президента Республики, препятствуют свободному передвижению товаров, услуг, капитала и рабочей силы на общем рынке, что сдерживает ожидаемый эффект от интеграционных процессов. Президент выразил надежду, что в результате обсуждений как этот, так и другие включённые в повестку актуальные вопросы найдут своё решение, и пожелал успеха работе заседания.

Серж Саргсян подчеркнул также важность во время встреч в подобном формате неформальных контактов, которые способствуют более широкому знакомству с принимающей страной.

Члены Евразийского межправительственного совета выразили благодарность за прекрасные условия, созданные в Армении для эффективной организации работы заседания Совета. Они отметили, что настроены обстоятельно обсудить все включённые в повестку актуальные для стран-участниц вопросы, чтобы найти совместные решения, двигаться вперёд и, сохраняя темпы, выполнять те решения, которые принимаются на саммитах глав государств ЕАЭС.

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев отметил важность выполняемой работы также, с точки зрения продвижения вперёд экономической жизни в соответствии с современными тенденциями, чтобы экономики стран-участниц Союза могли сохранить конкурентоспособность, обеспечивая нормальную жизнь и благополучие своих граждан.