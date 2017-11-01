Реальный рост валового внутреннего продукта Армении составит в 2018 году порядка 5,5%, а основными драйверами станут сфера услуг и промышленный сектор. С такими прогнозами выступил на днях Центробанк, пояснив, что увеличение ВВП страны будет обусловлено как внешними, так и внутренними факторами. Среди первых, в частности, сохранение высокого уровня международных цен на медь, а также улучшение экономической ситуации в России, являющейся ключевым торгово-экономическим партнером нашей страны. А среди вторых — реализация в 2017 году ряда реформ в Армении, воздействие которых станет ощутимо уже в ближайшей перспективе, плюс продолжение в следующем году процесса снижения процентных ставок в результате расширенной денежно-кредитной политики.

“Примечательно, что в 2018 году улучшение инвестиционной среды будет сопровождаться продолжительным стимулированием вливаний в экспортноориентируемые производства. И в государственном, и в частном секторах ожидается рост инвестиционной активности, причем в частном секторе она будет более высокая”, — обрисовал ситуацию глава ЦБ Артур Джавадян. При этом он добавил, что дефицит госбюджета в ВВП, по прогнозам на 2018 год, составит 2,7%, против ожидаемых 3,6% в 2017г., что станет “предпосылкой для стабилизации госдолга и поэтапного его сокращения”.

Для сравнения, в этом году внешний долг Армении, согласно сентябрьским данным Нацстатслужбы, вырос в годовом разрезе на 11,6%, перешагнув отметку в 5 млрд долларов, причем, в период с января по август 2017 года этот показатель увеличился на 4,6%. Что касается общего госдолга страны, то в текущем году он возрос на 6,8%, а в годовом разрезе — на 14,5%, достигнув 6,3 млрд долларов, что было обусловлено более внушительным приростом внутренней задолженности, нежели внешней. Так, внутренний долг вырос в январе-августе на 9%, а в годовом исчислении — на 31,4%, превысив 1,2 млрд долларов.

В планах на будущий год, по словам г-на Джавадяна, продолжение налогово-бюджетной консолидации путем нейтрализации доходов и сдерживания расходов. При этом соотношение налоговых доходов госбюджета к ВВП вырастет в 2018 году, но лишь на 0,1 процентных пункта, составив 21,3%. В итоге, по оценкам Центробанка, выполнение программы госбюджета в 2018 году окажет сдерживающее влияние на валовый спрос. В подобных условиях, уточнил председатель ЦБ, основная нагрузка по обеспечению экономического роста падает на масштабное проведение структурных реформ.

“Наряду с обеспечением продолжительности налогово-бюджетной политики такой подход окажет содействие макроэкономической стабильности, создав основы для экономического роста в долгосрочной перспективе”, — пояснил глава ЦБ.

Коснулся он и ожидаемых к концу текущего года макроэкономических показателей Армении, отметив, что в первом полугодии был зафиксирован экономический рост в размере 6%, а, по итогам года, и вовсе ожидается, что удастся значительно превысить прогнозируемый правительством и заложенный в госбюджете рост ВВП на 3,2%. К слову, в прошлом году рост ВВП резко сократился до 0,2% с 3,2%, зафиксированных в 2015 году.

Какие же факторы дают повод для оптимизма в нынешнем году? Прежде всего, быстрому восстановлению валового спроса способствовали рост как внешнего, так и внутреннего спроса.

“Последнее было обусловлено восстановлением темпов роста частного потребления и частных инвестиций, чему способствовало поэтапное снижение кредитных ставок и увеличение объема кредитования, ставшие результатом проведения расширенной денежно-кредитной политики. Кстати, увеличение инвестиций сопровождалось их вливанием в экспортоориентированные производства, а это в свою очередь улучшило динамику объемов экспорта”, — проанализировал г-н Джавадян.

В этом году было зафиксировано также сокращение соотношения расходов госбюджета к ВВП, показатель которого по итогам года планируется на уровне до 25,9% против 28% годом ранее. Соответственно сужается дефицит госбюджета в ВВП, который составит в конце 2017 года 3,6%, уступив показателю годовой давности на два процентных пункта. Что касается соотношения госдолга к ВВП страны, то он будет находиться в пределах 55%.

“В среднесрочной перспективе для обеспечения стабильного экономического роста и продвижения экспорта, как основного рычага роста ВВП, правительство в своей политике на 2018 год сохранит приоритет на восстановлении сравнительно высоких темпов инфраструктурного реформирования и роста ВВП”, — заключил г-н Джавадян.

О том, как и насколько вырастут доходы госбюджета, рассказал, выступая на обсуждениях по проекту госбюджета на 2018 год в постоянной комиссии НС по финансово-кредитным и бюджетным вопросам, глава Министерства финансов Вардан Арамян. Основной упор поставлен на налоговые поступления, объем которых в будущем году планируется на уровне 95,5% в структуре доходов, что в цифровом выражении составит порядка 1,247,9 млрд драмов. В целом же доходы бюджета вырастут на 97,3 млрд драмов, обеспечив поступления в размере 1,307,3 млрд драмов, без учета вливаний от межбюджетных переводов.

Планка, по сути, поставлена довольно высокая, особенно с учетом того, что в будущем году госказна недополучит порядка 395 млрд драмов из-за выплат бизнесу по линии НДС, подоходного налога и налога на прибыль. Однако в Минфине уверены, что достигнуть запланированных показателей удастся, в том числе и за счет улучшения налогового администрирования, что позволит собрать дополнительные 30,8 млрд драмов.

Впрочем, главный вопрос на сегодня в том, какое все же воздействие окажут предусмотренные показатели, в частности, по линии увеличения ВВП на душу населения, на качество жизни граждан страны? По словам г-на Арамяна, Минфин не может заявить, что качество жизни армян резко изменится в лучшую сторону, но при этом гарантирует исполнение всех тех показателей, которые заложены в проекте бюджета на будущий год.

Говоря об ожиданиях по поводу ВВП на душу населения в Армении, министр провел для начала сравнительный анализ, представив предыдущие данные по этому показателю. Так, к концу 2016 года он был равен 3532 долларов, сейчас по итогам текущего года ожидается уже 3699 долларов, а уже к концу следующего года показатель вырастет до 3985 долларов, что, по оценкам главы Минфина, означает — “по качеству жизни валовой внутренний продукт на душу населения зафиксирует рост”.

Еще одним показателем изменения качества жизни, как отметил Вардан Арамян, является динамика по индивидуальному (окончательному) потреблению. В 2016 году показатель сократился на 0,5%, из-за тех же внешних негативных шоков, а в январе-июне текущего года вырос на 4,5%. К концу 2017 года ожидается реальный рост в размере 5,7%, обусловленный ростом реального потребления. Это, как пояснил главный финансист, обусловлено позитивными ожиданиями населения Армении в плане собственных доходов. “В 2018 году в условиях обеспечения заложенного в проекте бюджета роста ВВП в 4,5% ожидается реальный рост потребления на уровне 6,5%, который будет зафиксирован как в частном, так и государственном секторах. Однако, если даже в развитых странах поинтересоваться у домашних хозяйств относительно изменений качества их жизни, никто из респондентов, даже имея 10-12% рост, не скажет о росте. Ответ будет в основном нейтральным или же вовсе негативным. Дело в том, что, по общепринятым канонам, и согласно академической литературе, одна удовлетворенная потребность — нужда, трансформируемая в запрос, рождает сотни новых потребностей. Сегодня растут потребности населения и у нас в стране, хотя, если вспомнить, в 1996 году наши запросы были куда скромнее — все мечтали лишь о костюме. С точки зрения психологии потребления, это нормальное явление. Другое дело, что правительство должно обеспечивать удовлетворение нужд и потребностей граждан своей страны. И в этом контексте мы уверены, что движемся в правильном направлении”, — резюмировал министр финансов.