В минувший понедельник постоянные комиссии Национального Собрания РА на совместном заседании приступили к предварительному обсуждению проекта Государственного бюджета страны на 2018 год.

Напомним, что главным финансовым документом будущего года предусмотрено доходную часть обеспечить в сумме 1 триллион 307 миллиардов драмов, расходную — 1 триллион 464 миллиардов. Дефицит, соответственно — около 157 миллиардов драмов. Напомним также, что доходная часть бюджета текущего года составила 1 триллион 207 миллиардов драмов, и как видим, на будущий год планируется сумма на 100 миллиардов больше, которую правительство надеется обеспечить за счет налоговых поступлений.

Как всегда, проект главного финансового документа будущего года отличается от предыдущих: правительство попыталось заложить в основу документа определенную политику, нацеленную не на решение текущих проблем, а создание предпосылок для их преодоления. Новшеством является также то, что запланировано увеличение бюджетных затрат, причем в основном за счет ожидающихся дополнительных 100 миллиардов налоговых поступлений. Приоритет, как прежде, не отдается социальным расходам (хотя в документе они также составляют немалую цифру) — акцент поставлен на капитальных расходах, которые превысят расходы текущего года почти на 70 процентов.

Как правило, на предварительных бюджетных слушаниях докладчикам приходится отвечать на множество вопросов — свои критические выступления парламентарии “придерживают” для пленарных заседаний, которые, как известно, транслируются в режиме онлайн.

Не составило исключение и нынешнее обсуждение, недостатка в вопросах не ощущается. Одним из важных среди них было то, что в последние три года правительство не повышает пенсии и минимальную зарплату. На этот вопрос вице-спикера НС Микаела Манукяна ответил министр финансов РА Вардан Арамян, пояснивший, что прежде нужно обеспечить рост экономики, который и повлечет увеличение пенсий и минимальной зарплаты. “Когда безработица с течением времени начинает активно сокращаться, экономика начинает фиксировать рост. Это неизбежно. Но, с другой стороны, государство, естественно, должно внедрять социальные инструменты, дабы повысить минимальную зарплату. Но как это сделать? Наша политическая команда говорит: перед нами сегодня стоит задача, а гнаться за десятком целей просто невозможно. Приходится актуализировать либо то, либо другое”, — сказал министр, добавив, что при представлении проекта Госбюджета-2017 правительство заявило о своей решимости стабилизировать экономику страны, ныне же декларирует старт развития экономики.

Отвечая на вопрос об инвестициях, глава финансового ведомства заявил: “Инвестор ожидает определенных действий, констатирует по их результатам определенный прогресс, затем потихоньку откликается на эти действия. Как свидетельствует международная практика, первыми на позитивные развития реагируют внутренние инвесторы, только позднее — внешние. Анализ показывает — чтобы внешние инвесторы отреагировали на позитивные мессиджи, необходимо 1,5-2 года”.

Коснувшись показателей жизненного уровня народа, министр сказал, что в будущем году показатель ВВП возрастет, доход на душу населения составит 3984 доллара против прошлогодних 3698 долларов. Заметим от себя: цифра эта весьма приблизительна, а главное — усреднена, поскольку за основу расчетов берется средняя зарплата, у одних весьма высокая (исчисляется в миллионах), у других — минимальная.

Депутаты в беседах с журналистами уже высказывают мнения о проекте Госбюджета-2018. “Бюджет-2018 в основном будет документом, стабилизирующим экономическую ситуацию, что создаст предпосылки для последующего развития”, — убежден секретарь фракции АРФД Агван Варданян, заметив, что, по его оценке, правительство действует достаточно смело. Он также добавил, что новый порядок обсуждения проекта бюджета дал возможность постоянным комиссиям НС организовать дебаты по различным сферам. Он также отметил, что в последние годы сократился блок основных расходов, и ожидающаяся 100-миллиардная прибавка доходной части будет направлена именно на эти цели.

Оппозиция, естественно, видит лишь негатив. Лидер фракции “Елк” Никол Пашинян, к примеру, расценивает проект бюджета как совершенно неадекватный, связанный с применением новых таможенных тарифов ЕАЭС. По оценке депутата от той же фракции Геворга Горгисяна, год будет кризисным, поскольку в сфере социального обеспечения не планируется увеличение средств.

Предстоит скрупулезное обсуждение ассигнований по всем сферам, причем руководители ведомств представят отчеты о расходовании ассигнований текущего года.

Обсуждение в постоянных комиссиях проекта Госбюджета-2018 продлится до 9 ноября включительно, после чего депутаты, фракции и постоянные комиссии представят в аппарат НС письменные предложения и замечания по документу. Аппарат же НС, в свою очередь, представляет их в правительство. По всей вероятности, проект Госбюджета-2018 будет включен в повестку пленарного заседания НС, стартующего 14 ноября, на котором прозвучит больше предложений и выступлений.