Президент Серж Саргсян 28 октября с рабочим визитом посетил Гегаркуникскую область, где в общинах Лчап и Карчахбюр ознакомился с ходом работ в рамках комплексной программы восстановления запасов ишхана (Salmo ischchan — вид рыбы семейства лососевых; эндемик Армении) в озере Севан и развития рыбоводства.

Программа направлена на восстановление рыбных пород, природных ресурсов и экосистемы озера Севан, имея целью восстановить запасы ишхана в озере Севан, создать финансовые средства для решения природоохранных проблем озера Севан, а также создать новые рабочие места. В рамках программы намечается в течение предстоящих лет сформировать экологически устойчивую ценностную цепочку производства севанского ишхана.

Процесс производства и реализации будут осуществлять закрытые акционерные общества “Севани ишхан” и “Севан Аква”, которые созданы фондом восстановления запасов севанского ишхана и развития рыбоводства”.

Президент Республики в общине Лчап посетил сетеклеточное хозяйство “Севан Аква”. В сопровождении вице-премьера, министра международной экономической интеграции и реформ, министра охраны природы, главы областной администрации Гегаркуника, директора Института гидроэкологии и рыбоводства НАН РА, руководителей вышеуказанных компаний и других официальных лиц Президент ознакомился с проделанной работой и созданными инфраструктурами.

Президент затем посетил находящийся в общине Карчахбюр рыбоводческий комплекс компании “Севани ишхан”, где ознакомился с выполненными в комплексе работами и присутствовал на открытии завода по разведению мальков.

Новый завод будет обеспечивать полный цикл разведения двух эндемических подвидов (гегаркуни и летнего бахтака). Создание полноценной системы жизненного цикла, по заверению руководства, даёт возможность контролировать все этапы производства.

В конце визита в Гегаркуникскую область Президент Республики провёл совещание по проблемам озера Севан с участием ответственных за сферу должностных лиц и других заинтересованных лиц. В ходе совещания было доложено о работах, выполненных в соответствии с комплексной программой восстановления рыбных запасов в озере Севан и развития рыбоводства, а также о деятельности комиссии по проблемам озера Севан, природоохранных задачах и программах развития на территории национального парка “Севан”. Президенту представили также разработанную Государственным комитетом кадастра недвижимого имущества при правительстве РА цифровую модель местности и рельефа находящихся на высоте 1900-1905 метров территорий национального парка “Севан”, а также доложен включённый в неё геодезический материал, ход совместно осуществляемых с государственной некоммерческой организацией “Национальный парк “Севан” работ по уточнению.

По итогам совещания соответствующим отраслевым руководителям дан ряд поручений. В том числе, поручено в течение 2019 года полностью завершить работы нынешнего этапа восстановления аварийных участков тоннеля Арпа-Севан, предусмотрев для этого соразмерные объёмы финансирования. По завершении этих работ ожидается, что объёмы перемещаемой по тоннелю в озеро Севан воды почти удвоятся, по сравнению с нынешними объемами, составив 200-250 млн куб.м.

С целью непрерывного улучшения качества воды рек, впадающих в озеро Севан, Министерству охраны природы и Государственному комитету водного хозяйства Министерства энергетических инфраструктур и природных ресурсов поручено разработать мероприятия по повышению эффективности использования очистных станций, построенных на территории крупных населённых пунктов бассейна озера Севан, а также принять меры в направлении стимулирования работ по размещению местных очистных станций со стороны арендаторов, ведущих экономическую деятельность на территории государственной некоммерческой организации “Национальный парк “Севан”.

Министерству охраны природы также поручено продолжить работы по увеличению числа общественных пляжей и по организации ускоренными темпами очистных работ на затопляемых в результате повышения уровня воды территориях, представив предложения относительно планирования финансирования на обсуждение правительства.