Президент Серж Саргсян 27 октября принял делегацию группы дружбы Мексика-Армения Палаты Депутатов Соединённых Штатов Мексики во главе с руководителем группы Бланкой Маргаритой Куатой Домингес.

Приветствуя гостей, Президент Республики отметил, что в Армении всегда рады принимать представителей дружественной страны, поскольку подобные визиты придают новое качество и содержание двусторонним отношениям и являются хорошей возможностью, чтобы обсудить разнообразные вопросы межгосударственного взаимодействия. Серж Саргсян выразил уверенность, что визит депутатов дружественной Мексики откроет новую страницу в армяно-мексиканских межпарламентских отношениях и наметит дальнейшие пути сотрудничества между парламентами двух стран.

Серж Саргсян высоко оценил формирование группы дружбы Мексика-Армения в Палате депутатов Мексики и выразил благодарность депутату Бланке Маргарите Куате Домингес за руководство этой группой. По убеждению Президента Республики, это благодарный труд в деле укрепления связей между народами двух стран. Президент Республики также приветствовал двухдневный визит парламентариев в Арцах и счёл его очень хорошей возможностью, чтобы познакомиться с проблемой Арцаха и арцахцами, с историей веками живущего в этом регионе армянского народа, его культурой, бытом этих людей, борющихся за свою свободу.

Президент Саргсян, упомянув о постигшей народ Мексики в прошлом сентябре природной катастрофе — землетрясении, выразил уверенность, что за короткий срок народ и руководство Мексики сделают всё, чтобы ликвидировать последствия этого бедствия.

Руководитель группы дружбы Мексика-Армения выразила благодарность Президенту Республики за тёплый приём и заверила, что группа сделает всё возможное, чтобы сотрудничество непрерывно укреплялось и углублялось, поскольку в дни визита в Армению и Арцах делегация ощутила тёплое отношение армянского народа и взаимное большое желание дружбы. “Мы открыли очень хорошие двери для дружбы двух народов. Для нас большая честь быть в столь достойной стране, как Армения. Мы были счастливы также видеть Арцах — маленькую и гордую страну, которая уже заняла прочное место в нашем сердце”, — сказала руководитель группы дружбы Мексика-Армения Бланка Маргарита Куата Домингес.