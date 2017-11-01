Независимая Каталония продержалась три дня. Три счастливых для сотен тысяч каталонцев-сторонников независимости дня. 30 октября праздник и эйфория закончились. В этот день парламент Каталонии, распущенный правительством Испании после принятия 27 октября каталонскими парламентариями резолюции о независимости региона, признал это решение Мадрида и прекратил работу до проведения назначенных на 21 декабря досрочных выборов.

Партия “Левые республиканцы Каталонии”, входившая в правившую ранее в Каталонии правительственную коалицию и голосовавшая за резолюцию о независимости региона, а также ряд других партий согласились на досрочные выборы. Считая, что у премьера Испании Мариано Рахоя “не было полномочий” для созыва досрочных выборов, они все же примут в них участие, чтобы “превратить их в возможность”.

Мадрид рассчитывает, что досрочные парламентские выборы в Каталонии позволят “восстановить правовое государство”. По словам министра иностранных дел Испании Альфонсо Дастиса, результаты последних социологических опросов показывают снижение поддержки среди населения инициативы отделения Каталонии от Испании.

Так, по данным опроса компании Sigma Dos, подготовленного для издания El Mundo, только треть каталонцев выступают за независимость региона от Испании. Было опрошено 1000 человек. За отделение высказались 33,5%, за сохранение статуса автономии Каталонии в составе Испании — 58,3%, 8,1% воздержались от ответа.

Между тем, в воскресенье, 29 октября, El Mundo приводило результаты опроса агентства Sigma Dos, согласно которому 42,5% каталонцев готовы голосовать за партии, выступающие за независимость региона; партии, поддерживающие сохранение Каталонии в составе Испании, получили чуть большую поддержку — 43,4%. Опрос 1000 жителей региона проводился в период с 23 по 26 октября.

Издание напоминает, что в 2015 году за независимость Каталонии выступали 47,7% опрошенных.

Глава МИД Испании отметил, что выборы были назначены для того, чтобы население региона имело возможность “высказаться в совершенно законных рамках”. “Надеемся, и мы в это верим, что после выборов Каталония останется тем обществом, которым оно было — открытым, интегрированным, где никого не исключают из общества по вопросу языка или способа мышления… Надеемся, что посредством этих выборов мы сможем восстановить правовое государство, законность в Каталонии”, — сказал Дастис на брифинге по итогам встречи со своим украинским коллегой в Киеве, передает РИА Новости.

Спикер парламента Карме Форкадель — одна из самых рьяных сторонниц провозглашения независимости — официально сохранит свою должность до проведения досрочного голосования. А в отношении бывшего главы региональной администрации Каталонии Карлеса Пучдемона и других членов распущенных Мадридом региональных администрации и парламента Каталонии Генпрокуратура Испании выдвинула обвинение в мятеже, подстрекательстве к мятежу, восстании против государственной власти и злоупотреблении бюджетными средствами. За подготовку мятежа испанское законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком на 30 лет.

Отстраненный от должности Карлес Пучдемон, по сообщениям СМИ, может находиться в Брюсселе. Госсекретарь Бельгии по миграционной политике и вопросам предоставления убежища Тео Франкен ранее не исключал возможности предоставления страной политического убежища Пучдемону, отмечая, что в этом случае Испании будет трудно добиться его экстрадиции. Однако премьер-министр Бельгии Шарль Мишель заявил, что возможный запрос со стороны Пучдемона на предоставление убежища “абсолютно не входит в повестку дня”, и призвал Франкена “не подливать масло в огонь”.

Правда, газета El Periódico со ссылкой на испанское правительство сообщает, что ограничения на свободу передвижения Карлеса Пучдемона пока не вводились. По информации издания, Мадрид подчеркнул, что если бы свобода бывшего регионального лидера была ограничена без судебного постановления, то это стало бы “незаконным задержанием”. “Его (Пучдемона) положение в данный момент находится за пределами нашей сферы действий”, — отметили в правительстве Испании.

Тем не менее, учитывая обвинения Генпрокуратуры, в Испанию Пучдемон вряд ли вернется. Его адвокат Жауме Алонсо Куэвильяс заявил, что не имеет данных о том, намерен ли опальный политик возвращаться на территорию Испании. “Не знаю, уехал ли он в Брюссель, чтобы впоследствии вернуться, или нет”, — сказал адвокат в эфире каталонской радиостанции RAC1, косвенно подтвердив информацию о том, что Пучдемон сейчас находится в бельгийской столице, передает ТАСС. “В любом случае, — добавил Жауме Алонсо Куэвильяс, — президент (Пучдемон) сознавал ответственность, которая ему грозила”.

Адвокат, к сожалению, не говорит, осознавал ли Пучдемон ответственность как за людей, которых поднял на борьбу за независимость и, по сути, бросил на полпути, так и за судьбу самой независимости Каталонии. На сегодняшний день единственным достижением Пучдемона и его соратников стало установление нового рекорда — независимая Каталония просуществовала 3 дня, на два дня больше, чем после попытки обретения независимости осенью 1934 года. Слабое утешение для каталонцев, трое суток пребывавших в эйфории после провозглашения независимости парламентом 27 октября с.г. Но если подобное состояние простительно для рядовых граждан, то политическим деятелям, к коим, очевидно, следует причислить Пучдемона и его соратников, следовало от начала до конца сохранять трезвую голову. Их же действия просчитанными назвать трудно. Они могли не ожидать продемонстрированной Евросоюзом крайне негативной реакции. Но просчитать возможные действия Мадрида были обязаны.

Если можно было понять, что с учетом более чем жесткой реакции Мадрида они вынуждены были проводить референдум о независимости в далеко не демократических условиях, то последующая суматошность шагов для выступающих со столь серьезной политической заявкой политических деятелей просто непростительна. Создавалось впечатление, что у каталонских лидеров совершенно отсутствует программа действий. А ведь многие каталонцы после проявленной Мадридом жесткости задавались вопросом, а смогут ли они защищаться, если Центр пойдет по пути применения военной силы. Некоторые эксперты, комментируя действия каталонских лидеров, даже выдвигали предположения, что “каталонское правительство само испугалось независимости”.

Агентство Bloomberg, сообщая со ссылкой на одного из каталонских чиновников, что Пучдемон, находящийся сейчас в Бельгии, планирует сформировать “правительство региона в изгнании”, в то же время отмечает, что ряд сторонников независимости региона высказывают недовольство поступком Пучдемона, который ранее заявлял о готовности отправиться в тюрьму за свои убеждения. Это может привести к расколу в рядах сепаратистов и их серьезному ослаблению. Некоторые из участников движения за независимость Каталонии заявили, что чувствуют себя преданными Пучдемоном.

Как бы то ни было, но по положению на сегодняшний день Каталонии и Испании удалось избежать гражданской войны. Пока удалось избежать. Однако проблема Каталонии уже не является ни проблемой самой Каталонии, ни, по определению Брюсселя, “внутренним делом Испании”. Она вышла за эти рамки.

Независимый эксперт и профессор права Альфред де Зайас отметил РИА Новости, что решение каталонцев о независимости совместимо с настоящим международным правом: “Международный суд в 2010 году постановил, что одностороннее провозглашение независимости Косово не стало нарушением международного закона. Есть прецеденты Словении, Хорватии и Боснии и Герцеговины”. Занятую ЕС “нейтральную позицию в конфликте” он назвал любопытной, в сравнении с тем, как ЕС вмешивается во внутренние дела Польши, Словакии, Венгрии. “Так что мы имеем дело с более или менее предвзятым отношением к международному праву”, — полагает де Зайас.

Глава школы экономики при Кингстонском университете Лондона Стив Кин считает, что ситуация вокруг Каталонии является проблемой не только Испании, но и Евросоюза в целом. “ЕС полностью встал на сторону Испании, единственно, что они сделали, — признали, что референдум был нелегальным. Он не упомянул жесткого обращения испанской полиции… ЕС фактически присоединился к подавлению демократических тенденций внутри собственных стран-членов”, — сказал Кин.

Он считает, что произошедшее на какое-то время подавит у других народов мысли о голосовании о независимости в среднесрочной перспективе. “Но в долгосрочной перспективе люди скажут: “Нам следует выйти из этой системы, а не оставаться в ней!” Так что я думаю, ЕС создает для себя больше проблем, не признавая масштабов того, насколько его политика вызвала экономический упадок, а теперь и политический раскол”, — предположил Кин.