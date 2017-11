Известный армянский дизайнер Арман Давтян, известный под творческим псевдонимом Нур, принес блистательную победу своей стране. Участник Международной биеннале во Флоренции вернулся на родину с главным призом в номинации “Ювелирное искусство” — Золотой медалью Лоренцо Медичи. В престижном смотре современного искусства принимали участие 417 деятелей искусств из 74 стран, представившие 1100 работ. Победа в выставке вознесла армянского дизайнера на вершину творческого Олимпа: этим призом он признан одним из 12 известных художников мира и первым — в области ювелирного искусства. Информациию об этом знаменательном событии опубликовало Министерство культуры РА на своей официальной странице в Фейсбуке.

26 октября Нура чествовали в Министерстве культуры РА: он встретился с министром культуры Армении и рассказал подробности своего участия в выставке. “В этом году участников было в четыре раза больше, чем когда либо. Это означает, что, по сравнению с прошлыми годами, в четыре раз возросла и конкуренция. Там я выяснил, что в истории биеннале эта премия никогда не присуждалась маленькой стране”, — рассказал Нур. На биеннале он представил две работы — “Муха” и почти 2,7 метровую “Эволюцию”. По его словам, непосредственно на выставке Нуру поступило множество предложений продать признанную победительницей работу “Муха”. Однако он отказался, так как решил не продавать ее до тех пор, “пока мир не станет лучше”.

Автор работы считает, что посредством “Мухи” действительно можно стать лучше. “Муха”, по его словам, рассказывает о любви. Столь же парадоксальный выбор в качестве образа любви он объяснил тем, что мух все ненавидят.

— Чтобы полюбить то, что мы ненавидим — будь то муха или враг… мы должны постараться посмотреть на мир его глазами. Ведь, с его точки зрения, он самый хороший, добрый и самый красивый. Я это сделал для того, чтобы эта “Муха” научила нас видеть глазами ненавидимого и любить. Стоит лишь подойти к скульптуре с обратной стороны, как “Муха” превращается в очки — в совершенно иное видение. После этого люди по-другому начинают относиться к ненависти.

Нур также убежден, что, пропутешествовав по миру, его “Муха” сменит ставшего символом мира голубя Пикассо, поскольку современная идеология мира намного агрессивнее, и голубь уже не справляется со своей задачей вести людей к миру. По его словам, выброшенный в окружающую среду мусор уничтожают мухи. А его мы сегодня выпускаем очень много…

“Это очень к месту, что именно наша нация пропагандирует любовь. Во Флоренции очень многие говорили мне следующее: “Очень интересно, что именно вы привезли сюда эту любовь посредством “Мухи”. Любить ненавидимое присуще христианству, а вы первая христианская нация”. Поздравляя меня, все члены жюри обращались ко мне моими же словами, которые красиво и метко звучат на английском: “If you can love fly, you can love everything, and you can fly” (“Если вы полюбите муху, вы полюбите все, и вы сможете летать”). Здесь идет игра слов — “fly” на английском имеет несколько значений, в частности, “муха” и “полет”.

Министр культуры Амирян выразил поддержку инициативе Нура провести международное турне его самобытной работы и другим интересным идеям автора. Он также предложил художнику поставить свои идеи на службе армянского кино и подарил символический подарок — сборник армянских фильмов, посвященных 25-летию Независимости.

“Эта победа — большая честь для нас. Тем более, что была выбрана тема любви, и вы смогли посредством созданного вами самобытного образа “пробить” сердца современных европейцев и принести Армении эту награду. Не впервой нам говорить о высоте и качестве вашего искусства. Вместе с тем нас очень радуют и “ласкают” ваши успехи, которые также являются успехами нашей страны”, — отметил министр.

По итогам встречи Нур и Армен Амирян договорились о реализации новых совместных идей. К слову, работы Нура “Муха” и “Эволюция” можно будет увидеть и в Ереване: в галерее Нура и Центре искусств Гафесчяна.