В постоянных комиссиях Национального Собрания РА продолжается предварительное обсуждение проекта Государственного бюджета РА на 2018 год. В начале недели подробно были обсуждены вопросы финансирования социальной, медицинской, образовательной сфер.

В сферы социальной защиты в будущем году планируется ассигновать 408,7 млрд драмов — на 362 млн драмов меньше, чем в текущем году. При этом все услуги, оказываемые по соцпакетам, будут сохранены.

“Сокращение ассигнований на социальную сферу обусловлено уточнением числа бенефициаров соцпакетов, т.е., сократилось их число”, — сказал министр труда и соцвопросов Армении Артем Асатрян.

Отвечая на вопросы депутатов, господин министр отметил, что увеличение размеров пенсий и соцпособий в будущем году не планируется. В то же время он положительно оценил программу единовременных пособий по рождению третьего и последующего ребенка, о чем задавали вопросы парламентарии. При этом отметил, что средства на выдачу единовременного пособия в 2018 году будут увеличены, несмотря на определенный спад рождаемости: “В основном рост средств обусловлен активностью по рождению третьего и последующего ребенка, в частности, на эти цели планируется выделить более 300 млн драмов, часть из которых будет предоставлена в качестве семейного капитала”.

Напомним, что семейный капитал в Армении получают многодетные семьи, имеющие трех и более детей. Он может использоваться для погашения ипотеки, платы за учебу, субсидированных сельхозкредитов, а жителями отдаленных и приграничных населенных пунктов — для покупки жилья.

И еще об одном новшестве сообщил господин Асатрян. “Мы планируем предоставить возможность молодым мамам совместить возможность работы и ухода за ребенком в возрасте до 3 лет, когда она может находиться в декретном отпуске на законных основаниях. В частности, мы предлагаем возможность на время работы молодой мамы предоставлять ей няню, услуги которой будут оплачиваться государством“, — сказал он.

В 2018 году по госбюджету здравоохранению будет выделено 80,1 млрд драмов, что на 5,8 млрд драмов меньше, чем в 2017 году. “Однако это не означает, что услуги в области здравоохранения станут хуже. Наоборот — есть уверенность, что меньшим бюджетом можно достичь лучших результатов”, — заявил замминистра финансов РА Атом Джанджугазян. По его словам, на больничные услуги будет выделено 30,1 млрд драмов, а на внебольничные услуги — 24,5 млрд драмов.

Ассигнования на систему образования в предстоящем году составят 126,714,1 млн драмов. Затраты на эту сферу также сократятся — на 712,4 млн драмов. При этом реализация всех намеченных программ продолжится за счет кредитных и грантовых средств.

Науке в будущем году будет ассигновано 14,276,0 млн драмов, еще столько же — на научно-техническую деятельность.

На финансирование отдыха, сфер культуры и религии планируется ассигновать 26,691,2 млн драмов. В этих сферах расходы также снизятся.

Расходы на Полицию предусмотрены в размере 35,849,3 млн драмов, которые будут полностью направлены на функционирование текущих расходов.

На совместном заседании постоянных комиссий НС обсуждены также ассигнования на оборонную сферу, заседание проходило при закрытых дверях.

Как заверяют представители правительства, все запланированные программы будут реализованы в полном объеме и в срок.

Ассигнования на внешнеполитическую деятельность предусмотрены в сумме 15,7 млрд драмов — на 2,2 млрд больше, чем в текущем году. Что касается приоритетов внешнеполитического курса — он будет направлен на мирное урегулирование карабахской проблемы — на основе основополагающих норм и принципов международного права, в частности, права народов на самоопределение. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел РА Шаварш Кочарян. По его словам, работы будут направлены также на укрепление военно-политического компонента системы внешней безопасности, международное признание и осуждение Геноцида армян в Османской империи 1915 года, предупреждение преступления геноцида.

“Мы продолжим также активную работу в контексте двусторонних отношений с различными партнерами. В многостороннем формате также продолжим работу по различным направлениям: активное участие в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), продолжительное углубление сотрудничества в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), СНГ, расширение всеобъемлющего партнерства с ЕС, более активная вовлеченность в работу в рамках ООН, ОБСЕ и других международных организаций”, — перечислил Шаварш Кочарян.