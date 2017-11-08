Государство Ноябрь 08, 2017 | Автор : admin

Центральная избирательная комиссия Армении обнародовала предварительные итоги состоявшихся 5 ноября выборов в органы местного самоуправления, которые проходили в 69 общинах Арагацотнской, Араратской, Армавирской, Гегаркуникской, Лорийской, Котайкской, Ширакской, Сюникской, Вайоцдзорской и Тавушской областей республики (34 общины являются укрупненными).

Согласно предварительным итогам, мэром города Апаран Арагацотнской области избран единственный кандидат — выдвинутый от РПА Карен Егиазарян.

В селе Цахкаовит Арагацотнской области главой избран действующий руководитель, беспартийный Нораин Акопян.

В селе Алагяз Арагацотнской области были зарегистрированы 6 кандидатов. Главой села избран беспартийный Джасм Махмудов.

Главой же села Арагацаван той же области избран единственный кандидат Андраник Папикян.

В селе Сусер — единственный кандидат Гурген Закарян.

В Капане 12 538 голосами был избран единственный кандидат, член РПА Ашот Айрапетян.

В укрупненной общине Берд Тавушской области Армении наибольшее количество голосов получил Арутюн Манучарян (РПА).

В укрупненной общине Ехегис Вайоцдзорской области победу одержал выдвинутый РПА Тигран Худоян.

В городе Сисиан победу одержал действующий мэр Артур Саркисян.

В городе Горис Сюникской области победу одержал Аруш Арушанян (РПА).

В укрупненной общине Ани Ширакской области победил бывший мэр Маралика Артак Геворкян (РПА).

В Ахуряне победу одержал кандидат, представляющий АРФ “Дашнакцутюн” — Арцруни Игитян.

В общине Одзун Лорийской области победу одержал действующий руководитель Арсен Титанян.

В Ширакамуте беспартийный Ашот Ераносян победил кандидата от РПА Аркадия Ераносяна.