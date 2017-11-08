Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит Россию 13 ноября. Согласно сообщению администрации турецкого президента, в этот день он прилетит в Сочи, где должна состояться его встреча с главой России Владимиром Путиным.

Сообщается, что Эрдоган намерен обсудить с Путиным вопрос присутствия сирийских курдов на проводимых под эгидой Кремля переговорах по урегулированию конфликта в Сирии, которые запланированы на 18 ноября. Дело в том, что на Конгресс национального диалога Сирии в Сочи приглашены представители курдской партии “Демократический союз”, против чего категорически протестует Анкара, считающая эту организацию террористической организацией, утверждая, что в связи с этим дата проведения саммита может быть перенесена.

Планируется также обсуждение совместных российско-турецких действий в зоне деэскалации в сирийской провинции Идлиб и возможной операции Анкары в кантоне Африн на севере Сирии. Дело в том, что Турция не выполняет ранее принятых в Астане договоренностей по межсирийскому урегулированию. Войска, которые Анкара недавно ввела в сирийскую провинцию Идлиб для создания зоны деэскалации, на самом деле сосредоточились вокруг курдского кантона Африн. Никаких полицейских функций, связанных с миротворческим процессом, они не выполняют, а, наоборот, поддерживают протурецкие вооруженные формирования, которые уже начали вялотекущие боевые действия не только в Африне, но и на северо-востоке провинции Алеппо в районе Манбиджа. И есть опасения, что Анкара возобновит операцию “Щит Евфрата”, связанную с ликвидацией курдских автономий на севере Сирии. Эрдоган прямо заявил, что “турецкие вооруженные силы выполнили поставленные задачи в сирийском Идлибе и готовы в любой момент нанести удар по курдскому анклаву Африн”, который фактически находится в окружении турецких и протурецких сил.

Как заявил на днях спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев, Россия надеется, что “наши партнеры из Турции все-таки выполнят свою часть обязательств по зоне деэскалации в Идлибе и стабилизируют там ситуацию”.

Между тем, США, в возглавляемую которыми международную коалицию Турция также входит, поддерживают курдов, при поддержке вооруженных формирований которых ведут свою борьбу против террористов “Исламского государства”. Кроме того, согласно заявлению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, США намерены еще сильнее укрепиться в Сирии и повлиять на ее послевоенное устройство. На слушаниях в комитете по иностранным делам Сената Тиллерсон сказал, что “США работают над созданием дополнительных зон деэскалации (ЗД) в Сирии”. Где конкретно, Тиллерсон не сказал, но, по мнению экспертов, речь идет о тех провинциях на юге и юго-востоке страны, где местность удерживают проамериканские боевики и курдские отряды самообороны. Это более трети территории страны, где расположено не менее 70% всех месторождений углеводородов Сирии. По словам Тиллерсона, “речь в данном случае идет не о зонах демаркации — мы не хотим разделять страну”. При этом, по его словам, США в Сирии стремятся к предотвращению конфликтов и соблюдению режима прекращения огня. Однако при этом, как отмечают эксперты, Вашингтон закрывает глаза на то, что Турция продолжает оккупировать северную Сирию и создает предпосылки для фактического раздела страны.

Третий входящий в повестку переговоров Эрдоган-Путин вопрос касается покупки Анкарой российских зенитно-ракетных комплексов С-400 “Триумф”. Анкара не оставляет попыток заполучить ЗРК вместе с технологией их производства. Контракт на покупку был подписан в сентябре с.г., задаток внесен — более $100 млн. Однако через 2-3 недели после подписания глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отказаться от приобретения С-400 “Триумф”, если Москва откажется открыть доступ к их производству на территории страны. Против этого резко выступают российские спецслужбы, считающие нецелесообразным давать доступ стране-члену НАТО к внутренним компонентам системы.

Против покупки Анкарой российских ЗРК выступило руководство НАТО. Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал США и Турцию “сесть и найти решения” для преодоления кризиса в отношениях двух ключевых членов Альянса. А глава Военного комитета НАТО генерал Петр Павел предупредил власти Турции о возможных последствиях подобной сделки с РФ. По его словам, запланированная покупка комплексов исключит возможность интеграции Анкары в объединенную систему ПВО альянса. Даже как отдельная установка, не интегрированная в общую систему, С-400 в Турции “будет создавать сложности для средств союзников, которые могут быть потенциально размещены на территории этой страны”, сказал он. По его мнению, со стороны союзников Турции по НАТО будет “вполне разумно провести обсуждение, подняв все вопросы, вызывающие беспокойство”, до финального этапа заключения сделки Анкары с Москвой.

Что придумает и надумает Анкара, возможно, станет более или менее ясно после турецко-российских переговоров в Сочи. Разговор же, судя по всему, будет не из легких, несмотря на недавнее снятие Россией ограничения на ввоз “многострадальных” турецких помидоров и на то, что 4 ноября первая нитка морского газопровода “Турецкий поток” вошла в исключительную экономическую зону Турции. Кстати, и тут не обходится без турецкого шантажа. Как пишет “Независимая газета”, российский газопровод “Турецкий поток” превращается в инструмент шантажа, которым умело пользуются турецкие власти. Получает подтверждение версия, что Анкара может потребовать от Москвы снять запрет на строительство Транскаспийского газопровода, по которому туркменский газ пойдет через Турцию в Европу, — на радость туркам и на горе “Газпрому”. Президент Турции Реджеп Эрдоган прямо заявил, что Турция стремится поставлять туркменский газ в Европу через свою территорию. Однако Россия уже много лет противится строительству транскаспийской трубы, поскольку дешевый туркменский газ подорвет доходность российских экспортных проектов как в Турции, так и в Европе.

Президент Турции при этом намеревается поднять в Сочи еще одну “проблемную” тему. После визита в конце октября в Азербайджан Эрдоган заявил, что он намерен обсудить с президентом России нагорно-карабахское урегулирование, отметив, что “если он займется решением этого вопроса, будет намного легче получить результат”. Более того, Эрдоган подчеркнул, что Анкара “выступит с серьезной инициативой”, которая “вызовет обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе”.

В каком контексте затронет эту тему Эрдоган, думается, объяснять не надо. Гораздо интереснее, что ему ответит Путин. С учетом печальной памяти (для армянского народа) сделки российских большевиков и турецких кемалистов 100-летней давности подобные инициативы вызывают сильную настороженность и беспокойство в Армении и Арцахе. В этом плане примечателен заголовок опубликованной агентством “Регнум” статьи российского политолога Станислава Тарасова — “Нагорный Карабах: у Путина уже нет времени повторять ошибки Сталина”.

Тарасов полагает, что Анкара пожелает заручиться поддержкой Москвы для нормализации отношений с Ереваном, а дабы не вызвать негативной реакции Баку, — выставить пакет соглашений, в котором содержалась бы и увязка с проблемами урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Он также допускает, что Азербайджан может захотеть стать членом ЕАЭС, ввиду чего выдвинет условия по урегулированию конфликта. “Это должно создать у Москвы ощущение “геополитической победы” в Закавказье, подобно той, которую в 1920-х годах испытывали большевики, подписывая соглашения и договоры с турецким лидером Мустафой Кемалем. Не случайно Эрдоган говорит, что его инициатива способна “вызвать обеспокоенность не только армянского лобби, но и некоторых сил на Западе”. Но при таком развитии событий Москва просто обязана выдвинуть свои требования к Анкаре и Баку в контексте армянского вопроса, чтобы потом, как московские большевики уже в конце 1940-х годов, не заявлять, что турки “переиграли Кремль”, — пишет Тарасов.

Заместитель директора Института стран СНГ Москвы, руководитель отдела Кавказа Владимир Евсеев считает, что Путин не поддержит пристрастные подходы Эрдогана в вопросе Арцаха, а в свою очередь попытается посредством Турции оказать давление на Азербайджан — с целью смягчения жесткой позиции последнего. “Не стоит иметь лишних ожиданий от встречи президентов России и Турции, но очевидно, что Россия в любом случае хочет продолжить диалог с Турцией. Необходимо обсудить и проблемы Кавказа, где у нас есть много взаимных вопросов, связанных, например, с вмешательством Турции в дела Нахичевана, проведение совместных учений ВС Азербайджана и Турции, создание турецкой военной базы на территории Азербайджана и прочие вопросы. …Но это не означает, что будут приняты такие решения, которые кардинально изменят ситуацию в зоне Нагорного Карабаха”, — сказал он 1.in.am.

По словам Евсеева, для России оптимальным вариантом является сохранение статуса-кво: “Любое изменение статуса-кво потребует от России как минимум траты дополнительных ресурсов, чтобы был установлен новый статус-кво, следовательно, для России самый удобный вариант — ничего не менять, но устранить излишнюю напряженность, а может быть и повысить уровень доверия между сторонами”.

Примечательно, что оба эксперта говорят в этом контексте о необходимости участия Арцаха в переговорном процессе.