Эдвард Налбандян принял члена Сената Франции Кристофа Фрасса
Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял 13 ноября сенатора Кристофа Фрасса, представляющего в Сенате Франции проживающих за границей французов, члена Парламентской ассамблеи Франкофонии.
Приветствуя гостя, министр Налбандян высоко оценил вклад парламентариев в деле развития армяно-французских привилегированных отношений.
Собеседники коснулись установившегося между законодательными органами двух стран крепкого взаимодействия, в том числе в рамках парламентских ассамблей международных организаций.
В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг дальнейшего развития армяно-французского многовекторного сотрудничества, деятельности парламентских групп дружбы, а также важнейших региональных и международных проблем.
Эдвард Налбандян и Кристоф Фрасс обсудили подготовку намеченного на 2018г. в Ереване саммита Франкофонии.
Глава внешнеполитического ведомства Армении также представил сенатору Франции процесс урегулирования карабахской проблемы и усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении.