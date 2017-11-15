Регион Ноябрь 15, 2017 | Автор : admin

Министр иностранных дел Армении Эдвард Налбандян принял 13 ноября сенатора Кристофа Фрасса, представляющего в Сенате Франции проживающих за границей французов, члена Парламентской ассамблеи Франкофонии.

Приветствуя гостя, министр Налбандян высоко оценил вклад парламентариев в деле развития армяно-французских привилегированных отношений.

Собеседники коснулись установившегося между законодательными органами двух стран крепкого взаимодействия, в том числе в рамках парламентских ассамблей международных организаций.

В ходе встречи стороны обменялись мнениями вокруг дальнейшего развития армяно-французского многовекторного сотрудничества, деятельности парламентских групп дружбы, а также важнейших региональных и международных проблем.

Эдвард Налбандян и Кристоф Фрасс обсудили подготовку намеченного на 2018г. в Ереване саммита Франкофонии.

Глава внешнеполитического ведомства Армении также представил сенатору Франции процесс урегулирования карабахской проблемы и усилия Армении и сопредседателей Минской группы ОБСЕ в этом направлении.