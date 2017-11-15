Президент Серж Саргсян 10 ноября принял парламентскую делегацию Национального Собрания Республики Арцах, возглавляемую председателем НС Арцаха Ашотом Гуляном. Делегация прибыла в Армению для участия в 12-м заседании межпарламентской комиссии сотрудничества между Национальными Собраниями Армении и Арцаха.

Президент Республики приветствовал делегацию в Армении и отметил важность тесных межпарламентских контактов между двумя армянскими республиками. Он подчеркнул, что в каком бы формате ни проявлялось взаимодействие: заседания межпарламентской комиссии сотрудничества, регулярно проводимые совместные заседания постоянных комиссий НС или контакты депутатских групп — это в любом случае лучший способ обменяться друг с другом информацией и совместить усилия в направлении решения общих проблем.

“Меня всегда наполняет оптимизмом то обстоятельство, что, несмотря на навязанную войну, несмотря на наличие напряжённости на линии соприкосновения, наши сёстры и братья Арцаха преисполнены большой веры в отношении своего будущего, и этой верой укрепляют свою государственность, увеличивают благосостояние, развивают демократию. И это всех нас убеждает, что мы на правильном пути, и что наша воля нерушима. На этом пути, конечно, очень важной вехой был проведённый 20 февраля текущего года референдум о конституционной реформе, который ещё раз подтвердил, что нет раскола между исполнительной и законодательной властями и народом Арцаха, а это чрезвычайно важное обстоятельство на пути противостояния вызовам. Думаю, никто не сомневается, что на этом пути не только Республика Армения, не только все наши граждане, но и армянство всего мира рядом с вами, и так будет всегда”, — сказал Президент Саргсян. Он подчеркнул, что результаты обсуждений парламентариев необходимо регулярно доводить до сведения граждан двух республик, поскольку, согласно Президенту Саргсяну, мы сильны, оптимистичны, решительны, если наши шаги созвучны с желанием нашего народа.

Председатель НС Арцаха выразил благодарность Президенту Сержу Саргсяну за приём, отметив, что в рамках заседаний межпарламентского сотрудничества с НС РА традиционные встречи с Президентом Республики очень важны для парламентариев, поскольку подобные встречи являются хорошей возможностью, чтобы, помимо повестки сотрудничества, коснуться актуальных тем, представляющих взаимный интерес, обсудить проблемы общеармянского значения. Ашот Гулян высоко оценил готовность Президента Армении во время визитов в Арцах также не упускать случая встречи с парламентариями. Он проинформировал Президента Республики о вопросах, обсуждающихся на сегодняшнем межпарламентском заседании, проходящем в конструктивной и тёплой атмосфере.

“В ряду актуальных тем также процессы после конституционного референдума и в Армении, и в Арцахе. Как Вы отметили, господин Президент, мы сейчас вступили в очень важный этап и в Армении, и в Арцахе — после конституционных референдумов в плане того, чтобы регулировки нашей жизни были обусловлены новыми конституциями. Хоть мы и выбрали разные модели управления, но в этом процессе мы имеем много общего, потому что пройденный путь тоже об этом свидетельствует. Есть определённые особенности, которые, конечно, мы захотим обсудить с нашими коллегами, которые были осведомлены об этих процессах и могут быть полезны в деле приведения нашего законодательства в соответствие с основным законом”, — на встрече с Президентом РА сказал председатель НС Арцаха Ашот Гулян.