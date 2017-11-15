Государство Ноябрь 15, 2017 | Автор : admin

Конституционный суд 10 ноября рассмотрел иск депутатов оппозиционной фракции “Елк” по поводу ситуации, сложившейся после выборов мэра Ванадзора.

Конституционный суд признал противоречащим Основному Закону страну п.3 ст.64 Закона РА “О местном самоуправлении”. В соответствии с этим решение Совета старейшин Ванадзора от 31 марта 2017 года №№ 2, 7, 8, 9 антиконституционно.

Глава КС Армении Гагик Арутюнян подчеркнул, что любой представительный орган при вынесении решений должен руководствоваться исключительно принципами правового и демократического государства. “Он должен осуществлять деятельность так, чтобы в коллегиальном органе общественной власти на основе установленного Конституцией кворума решения принимались с обеспечением плюрализма мнений и в условиях наличия правомочий данного органа. Решения, принятые Советом старейшин Ванадзора 31 марта 2017 года, теряют свою юридическую силу до 31 марта 2018 года”, — сказал он.

Напомним, что после выборов мэра Ванадзора в городской администрации сложилась нездоровая ситуация: в знак протеста в заседаниях не участвовали члены Совета старейшин от “Лусавор Айастан”, партий “Процветающая Армения” и не существующей ныне “Оринац еркир”. В заседаниях участвовали исключительно члены Совета старейшин от Республиканской партии и АРФ “Дашнакцутюн”, не составляющие большинства. Напомним также, что мэром был избран республиканец Мамикон Асланян, основной соперник которого, родной брат руководителя партии “Светлая Армения”, депутат НС Эдмон Марукян, со всему вытекающими из данного факта последствиями: в кулуарах политического поля упорно ходят слухи, что именно Эдмон Марукян и спровоцировал “забастовку” народных избранников Ванадзора, и очень странно, что в этом вопросе ему безропотно подчинились члены городского Совета старейшин от ППА.