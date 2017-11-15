Президент Серж Саргсян 13 ноября направил телеграмму соболезнования Президенту Исламской Республики Иран Хасану Рохани в связи с происшедшим в провинции Керманшах возле населенного пункта Азгале разрушительным землетрясением, ставшим причиной сотен жертв.

Президент Республики выразил глубокое соболезнование и поддержку Президенту и дружественному народу Ирана, пожелав семьям и родным погибших терпения, силы и выдержки, а раненым — скорейшего выздоровления.

Телеграмму соболезнования первому вице-президенту Исламской Республики Иран Эсхаку Джахангири в связи с разрушительным землетрясением направил премьер-министр Карен Карапетян. В телеграмме, в частности, говорится:

“Многоуважаемый господин Джахангири,

С глубокой болью узнал о жертвах и разрушениях вследствие разрушительного землетрясения в провинции Керманшах Исламской Республики Иран.

От имени правительства Республики Армения и от себя лично хочу передать наши глубокие соболезнования Вам и дружественному народу Ирана, выражая нашу готовность принять участие в спасательных работах”.