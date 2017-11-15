Регион Ноябрь 15, 2017 | Автор : admin

В Музее Победы в Москве 10 ноября состоялось торжественное открытие бюста маршала Советского Союза Ивана (Ованнеса) Баграмяна. Бюст — дар Республики Армения Российской Федерации к 120-летию выдающегося советского полководца, сына армянского народа.

Как сообщили в пресс-службе посольства Армении в РФ, отныне бронзовый бюст маршала Баграмяна украсит пантеон полководцев Победы в центральном зале музея, хранящем память о подвиге народов в годы Великой Отечественной войны.

Открытие бюста состоялось при участии министра обороны Армении Вигена Саргсяна и заместителя министра обороны России Александра Фомина, посла Армении в России Вардана Тоганяна, потомков полководцев Победы, а также российских деятелей науки и культуры и представителей армянской общины Москвы. В рамках мероприятия прозвучали произведения великого армянского композитора Комитаса в исполнении Центрального концертного образцового оркестра им. Н.А.Римского-Корсакова ВМФ России под управлением капитана 1 ранга А.А.Карабанова.

Инициатором установки бюста маршала Баграмяна стало посольство Армении в России. Авторы бронзового памятника — Мисак Мелконян и Ашот Татевосян.