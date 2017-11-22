Вот уже 6 лет, как еженедельно на популярном российском телеканале “Культура” выходит программа “ПЕШКОМ”, выпускаемая телекомпанией “Авторское телевидение” (АТВ). Эта 26-минутная зрелищная пешеходная экскурсия с потрясающим экскурсоводом — историком, коренным москвичом Михаилом Жебраком, хорошо известна и любима телезрителями. Автор и ведущий Михаил Жебрак совершает тематические пешие экскурсии по разной Москве и показывает зрителю его родной город с неизвестных “ракурсов”, представляет интересные, малознакомые или вовсе неизвестные факты “городской биографии”.

За годы существования программы было рассказано об очень многом: в частности, “женском лице” столицы России, Москве британской, французской, итальянской, немецкой, и конечно же, армянской… А как же иначе: ведь армянская диаспора — одна из самых больших, четвертая по численности из национальных диаспор в Москве (106 тысяч по официальным данным).

В программе о “Москве армянской” ведущий провел зрителей по главным “армянским” достопримечательностям белокаменной: Армянскому переулку, посольству РА в РФ, армянскому храмовому комплексу, дому князя Щербатова архитектора Таманяна, памятнику Хачатуряну в Брюсовом переулке… Михаил Жебрак рассказал, что армяне легко вписывались в московскую жизнь, ассимилировались: армянские купцы торговали в Китай-городе с XV века, назывались русскими именами, и “в предпринимателях Тарасовых и Лианозовых только историк увидит армянскую кровь”. С другой стороны, и о корнях не забывали: армянская община Москвы всегда была очень сплоченная и имела в городе три церкви, свои школы, училища, газеты, отдельное кладбище.

А теперь о главном: столь подробный экскурс о программе связан с тем, что буквально на прошлой неделе команда АТВ завершила свой вояж по нашей стране, сняв ее логическое продолжение — “Пешком по Армении”. Это впервые, когда экскурсии проекта вышли за рамки путешествий по родному городу: команда АТВ решила расширить географию и “прогуляться” по странам бывших Союзных Республик. А начать было решено с Армении…

В беседе с корреспондентом “РА” шеф-редактор АТВ Виктория Рябинина сообщила, что в Армении были сняты 2 серии: “Армения апостольская” и “Армения творческая”. Они выйдут в эфир в начале 2018 года. За 8 дней пребывания в Ереване съемочная группа побывала в Эчмиадзине, церквах Святой Рипсиме и Святой Гаянэ, в Матенадаране, церкви Катогике, в соборе святого Григория Просветителя, в Доме камерной музыки. Также группа осмотрела памятники Комитасу, Сарьяну, Таманяну, Давиду Сасунскому, посетила Музей Параджанова, Центр искусств “Гафесчян”, Национальный академический театр оперы и балета им. А.Спендиарова, Железнодорожный вокзал, площадь Республики, озеро Севан и монастырь Гегард.

“Инициатором поездки стала продюсер телекомпании АТВ Кристина Лежанская. Большую помощь в съемках нам оказали представители “Центра информации и связей с общественностью” аппарата Президента Армении Армен Минасян, Арман Караджян, начальник Управления по маркетингу и стимулированию рынка Госкомитета по туризму Армении Гоар Алоян, компетентный гид из турагентства DA Tours Владимир Григорян и др. Ехали мы в Ереван, безусловно, подготовленные, начитанные, с четко спланированным заранее сценарием и планом действия. Но город настолько УДИВИЛ, что увиденное превзошло все ожидания и немного скорректировало планы. То, что Таманян — великий зодчий, мы, конечно, знали. Изучали его объекты в Москве и в Питере, но его ТВОРЕНИЯ в Армении — это космос! Открытием стал и Параджанов. Потрясающий и очень атмосферный дом-музей, сделанный с большой любовью и вкусом. Там даже запах особый, запах настоящего живого искусства. Дом, куда хочется возвращаться, хотя хозяина, увы, уже нет… На меня лично сильное впечатление произвел храм Рипсиме. Намоленное, трогательное и величественное одновременно, очень женское место, на мой взгляд. Нас за годы путешествий трудно удивить! Но Армении это удалось. Теперь мы знаем, что такое пулпулак, чем туф отличается от травертина, что общего у Арно Бабаджаняна и Лебединого озера, как выглядит Ереван с 200-метровой высоты, что такое армянский ковротканный узел, что Севан действительно розового цвета… Порадовали и приятно удивили люди: так искренне и без повода незнакомцам могут улыбаться только в Италии. Теперь я знаю, что еще и в Армении. Хотелось бы, чтобы в ответ армянам тоже улыбались люди. Они этого определенно заслуживают! Спасибо Еревану за прекрасные декорации, за гостеприимство, за теплых людей, за солнце, которое сопровождало нас весь съемочный период! Армения прекрасна!!! Особенно это понимаешь сейчас, вернувшись в холодную Москву. Мы все уже скучаем…”, — поделилась своими впечатлениями Виктория Рябинина.

В свою очередь, Кристина Лежанская сообщила, что большую помощь в проведении съемок оказали Чрезвычайный и Полномочный посол Армении в России Вардан Тоганян, председатель Государственного комитета по туризму Министерства экономического развития и инвестиций Армении Зармине Зейтунцян.

“Для меня, человека с армянскими корнями, было принципиально важно начать этот проект с Армении и достойно представить мою историческую родину, ее богатые исторические и природные достопримечательности. Страна обладает огромным туристическим потенциалом: древние храмы, монастыри, многовековая культура и история, религия, неповторимая природа и ландшафт… При этом Армения не исследована до конца — всегда остается что-то недосказанное. “Пешком по Армении” — еще одна страничка, раскрывающая всю прелесть Армении и представляющая ее всему миру.

И я очень рада, что нам удалось это сделать. Сегодня в Армении ведется активная работа по продвижению культурного и познавательного туризма. Сейчас это направление развивается, и я уверена, что наша передача поспособствует большему привлечению туристов в Армению. Их, безусловно, потянет сюда своими глазами увидеть наследие, исторические памятники и древнюю культуру народа этой теплой, гостеприимной, христианской страны. И в заключение хочу выразить свою благодарность послу Армении в России г-ну Тоганяну, который сразу откликнулся и поддержал мою инициативу, а также главе Госкомитета по туризму Армении Зармине Зейтунцян, оказавшей всяческое содействие нашей съемочной группе”, — подчеркнула Кристина Лежанская.