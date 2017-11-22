Если в начале текущего года сохранялись опасения относительно продолжения спада в ряде стран-участников Евразийского банка развития (ЕАБР), то к концу года стало очевидно, что все страны региона продемонстрируют позитивные темпы экономического роста. Такой вывод содержится в ежемесячном макроэкономическом обзоре, подготовленном группой Главного экономиста ЕАБР.

В докладе отмечается, что картина улучшения некоторых показателей в отдельных странах в текущем году уступила место региональным трендам: помимо положительных темпов роста, эксперты отмечают отчетливую динамику в сторону дедолларизации экономик Армении, России, Беларуси, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана, а также восстановление реальной заработной платы и динамики потребления.

“В качестве региональных трендов можно отметить и достижение более низких уровней инфляции, восстановление уровня золотовалютных резервов, снижение ключевых ставок ЦБ, относительную стабилизацию обменных курсов и улучшение рейтингов и прогнозов по ним от основных рейтинговых агентств”, — говорится в последнем ежемесячном макрообзоре ЕАБР.

Впрочем, в этом году некоторые международные структуры снизили свои оценки о состоянии бизнес-среды в Армении. Так, в опубликованном недавно докладе Всемирного банка Doing Business-2018 наша страна ухудшила свои позиции в рейтинге, отображающем простоту ведения бизнеса в странах. Снизившись на 9 позиций, Армения на этот раз расположилась на 47 месте среди 190 стран, включенных в исследование.

Комментируя этот факт, премьер-министр Карен Карапетян отметил на днях, что к рейтингам некоторых международных финансовых организаций необходимо проявлять рациональный подход, тем более, что в других аналогичных международных докладах, к примеру, рейтинге Всемирного экономического форума по глобальной конкурентоспособности, Армения с 79-го места поднялась на 73-е, а по индексу экономической свободы, ежегодно рассчитываемому газетой Wall Street Journal и исследовательским центром Heritage Foundation, наша страна с 54-го места поднялась на 33-ю горизонталь.

“В целом я уверен, что бизнес-среда в нашей стране улучшилась. Об этом говорят как местные предприниматели в ходе совместных с нами встреч, так и дипломаты разных стран, которые защищают интересы своих бизнесменов в Армении. Заметно улучшилось налоговое администрирование, упростился процесс выдачи лицензий, более того, сегодня ни один бизнесмен не имеет никаких препятствий для встреч с членами правительства”, — обрисовал ситуацию премьер.

Да, согласился глава правительства, слабые стороны по-прежнему имеются, среди которых, как было указано в Doing Business, судебная система, процесс банкротства и банковское кредитование. Исходя из этого, по поручению премьера, создана межведомственная рабочая группа, которая будет координировать процесс реформ с целью продвижения Армении в докладах всемирных организаций.

Кстати, показатели Армении в обновленном рейтинге Doing Business проанализированы также и в докладе ЕАБР. По оценкам аналитиков, если рейтинг прошлого года пересчитать с учетом новой методологии, то Армения переместилась всего на два места — с 45-го на 47-й. При этом показатель легкости ведения бизнеса в Армении продолжил улучшаться, продемонстрировав рост на 0,59 пункта.

Анализируя текущее состояние экономики Армении и тенденции ее развития, аналитики банка отмечают, что, несмотря на сохраняющуюся высокую активность промышленного производства, прирост которого в сентябре составил 8,3%, сдерживающим рост показателя экономической активности фактором остается значительное снижение объемов валовой продукции сельского хозяйства. В этом направлении падение в сентябре достигло порядка на 11,6%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

“Учитывая низкую базу прошлого года (падение в сентябре 2016г. на 19,5%), отрицательная динамика может свидетельствовать о существенном снижении урожая из-за сложившихся погодных условий”, — констатируют специалисты.

В итоге, показатель экономической активности в сентябре 2017г. сохранился на довольно низком уровне и составил 2,5%, хотя по итогам девяти месяцев этого года было зафиксировано более существенное ускорение до 5,1% против 1,6% годом ранее.

При этом рост потребительской активности в сентябре способствовал увеличению оборота торговли (прирост на 14,2%) и объемов услуг (16,2%). Что касается зафиксированного в сфере строительства небольшого роста в размере 1,3%, то, по мнению аналитиков, он в большей степени объясняется низкой базой прошлого года, учитывая то, что падение в сентябре 2016г. составило 17,3%.

Существенное влияние на поддержку потребительского спроса в стране оказало увеличение объемов кредитования, чему во многом способствовало снижение местными комбанками стоимости кредитных ресурсов. В отличие от прошлогодних 19% годовой ставки, в этом году средства в драмах физическим лицам можно было получить в банках по ставке 16,2%. А в инвалюте кредиты выдавались по 12,5% годовых против прошлогодних 13,7%.

Аналогичный процесс наблюдался и для юридических лиц. Так, если, по данным за сентябрь прошлого года, средняя годовая ставка кредитов в отечественной валюте составляла порядка 14,4%, то в этот же период текущего года банки выдавали средства хозсубъектам уже по 10,7%. Снизилась стоимость кредитных ресурсов и в валюте: с 9,7% до 8,2%. Все это в итоге привело к росту объемов кредитования на 1,8%, что в цифровом выражении составило порядка 2 трлн 357 млрд драмов.

“На этом фоне розничный товарооборот, по итогам сентября, увеличился на 6,2% при том, что годом ранее наблюдалось падение на 3,3%. Еще одним фактором, свидетельствующим об активном восстановлении внутреннего спроса, являются высокие темпы прироста импорта, которые по итогам сентября составили 29,1% , а в целом за январь-сентябрь 2017г. стоимостные объемы импорта увеличились на 23,2%, по сравнению с аналогичным периодом 2016г.”, — перечисляют авторы обзора.

При этом отличительной особенностью нынешнего года стало то, что отрицательное сальдо внешнеторгового баланса в сентябре достигло максимального с 2014г. уровня в 217,5 млн долларов, а, по итогам девяти месяцев 2017г., показатель составил 1,274,1 млн долларов. Однако уровень роста отечественного экспорта держался на довольно высокой планке: в период с января по сентябрь 2017г. экспорт вырос, по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, на 19,1%, достигнув отметки в 1,546,7 млн долларов.

“Ключевым риском в области направленности экономической политики может стать увлечение стимулирования экономического роста в ущерб макроэкономической стабильности на фоне относительно легкого и быстрого снижения инфляции до рекордно низких уровней в текущем году. Но, несмотря на эти риски, при соблюдении должного баланса между мерами по стимулированию роста и сохранением критической массы достижений в области макроэкономической стабильности текущий год может стать переломным для стран ЕАБР в достижении траектории устойчивого развития”, — резюмируют аналитики Евразийского банка развития.