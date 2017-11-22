Президент Серж Саргсян вчера в Дилижане принял участие мероприятии, состоявшемся в военно-спортивном училище имени Монте Мелконяна по случаю официальной церемонии открытия этого образовательного комплекса.

Церемония открытия училища была посвящена юбилею Национального героя Армении, героя Арцаха Монте Мелконяна: 25 ноября исполняется 60-лет со дня его рождения.

Приняв доклад заместителя директора училища по военной части и заслушав выступления в связи с мероприятием, Президент вместе с министром обороны, членами СНБ и гостями присутствовал на торжественном параде воспитанников образовательного комплекса. На территории училища прошла также церемония открытия памятника Монте Мелконяну. Чести открыть памятник были удостоены выпускник училища Ваагн Асатрян и курсант Давид Андреасян.

В рамках мероприятия состоялась церемония присяги 80 первокурсников училища, после которой вместе с бойцами отряда особого назначения воспитанники училища продемонстрировали свои боевые приёмы названные «Дорога к вершине».

Президент Республики вместе с гостями совершил обход территории училища, ознакомился с условиями созданными для учёбы и проживания воспитанников училища, а также присутствовал на открытии в училище аудитории «Тумо» созданной в рамках сотрудничества «Тумо-армия».

Мероприятие завершилось праздничным концертом и салютом.

Во время церемонии официального открытия военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна Президент Республики выступил с речью:

«Уважаемые гости,

Дамы и господа,

Уважаемые генералы, офицеры, солдаты, сержанты,

Дорогие воспитанники училища!

Поздравляю всех нас с официальным открытием военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна. Символично, что мы посвятили эту церемонию открытия юбилею национального героя Республики Армения, героя Арцаха Монте Мелконяна. Как вы знаете, 25 ноября исполняется 60 лет со дня его рождения.

Говоря о биографии Монте, достаточно отметить, что получивший высококлассное образование в Японии, Калифорнии и Оксфордском университете, владеющий 6-7 языками молодой человек, отказавших от спокойного и обеспеченного будущего, всю свою осознанную жизнь посвятил защите интересов и безопасности армянского народа.

Арцахская освободительная борьба привела его в Арцах.

Остальное — уже история: бои за Шаумян, ожесточённая оборона Мартуни и история превращения его в неприступную крепость Монтеберд. Его любовь к Родине была беззаветной, и это не сотрётся в летописях новейшей истории армянского народа.

Сегодня уже создаётся впечатление, что Монте был легендарным героем, порождённым свободолюбивым воображением нашего народа. У каждого из нас есть свой образ Монте, который сопровождает и в трудные моменты, и в моменты успехов, и во время проблем придаёт нам силы.

Он, однако, был реальным, прочно стоящим двумя ногами на нашей родной земле человеком. Об этом реальном Монте, моём боевом товарище, честном и прямом Монте можно говорить, рассказывать без конца.

Для меня Монте был не только патриотичным и самоотверженным борцом за свободу, но и абсолютным критерием честности. За сложным и противоречивым, на первый взгляд, образом, был ясный и простой человек, чрезвычайно неприхотливый, не ставящий себя выше других и не утративший в перипетиях и трудностях войны кристальную чистоту.

От него никогда, даже в самых сложных ситуациях, никто не слышал ругательства, самое грубое слово, которое он использовал, было “осёл”. Он всегда считал, что к воюющему по ту сторону окопа противнику всегда нужно относиться с уважением. Таков был путь к победе.

Как я по одному поводу отмечал, я в своей жизни не встречал никого, кто был бы так предан идее. Невозможно оценить нашу героическую борьбу без Монте.

Уважаемые друзья!

Я помню, в день смерти Монте его жена, Седа, сдерживая ужасное горе, нашла силы сказать, что душа Монте будет покойна, если его борьба будет продолжена и доведена до конца. Факт, что эта борьба ещё не доведена до окончательного завершения, и мы с вами в этом плане ещё имеем неоплаченный долг перед Монте и другими нашими товарищами.

Это училище — блестящее свидетельство продолжения дела Монте, если хотите, символ этого. Монте был одним из самых энергичных апологетов государственности и создания регулярной армии. Он был одним из первых, кто понял важность создания дисциплинированных, профессиональных и стройных подразделений. В период обороны Мартуни исключительные успехи руководимых ими подразделений были обусловлены в первую очередь этими обстоятельствами.

Монте по своей сущности был абсолютным лидером. Это училище и его воспитанники должны быть такими, первыми во всём и везде. Я буду делать всё, чтобы создать соответствующие условия для воспитанников этого училища.

Остаётся, чтобы и вы, дорогие воспитанники, упорно и тщательно осваивали благороднейшую профессию военного, вооружились знаниями и закаляйте свою волю, что будет необходимо нашей стране и народу в самые решающие моменты.

Дорогие воспитанники военно-спортивного училища имени Монте Мелконяна!

Это прекрасное, я бы сказал даже роскошное здание предоставлено именно вам и никакому другому государственному учреждению. Это свидетельство внимания нашего государства, а также тех приоритетов, которые имеют наш народ и общественность.

Вновь поздравляю вас с этим знаменательным событием и желаю, чтобы это учреждение стало для вас родным очагом. Уверен, что оно будет также кузницей, в которой куются настоящие бойцы.

Желаю, чтобы отсюда вы вступили в жизнь достойными памяти, образа и заслуг Монте Мелконяна гражданами и военными.

Желаю всем вам успеха. В добрый путь!»