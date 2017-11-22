Общество Ноябрь 22, 2017 | Автор : admin

интеграции и вызовы современности стали основной темой обсуждений на проходящем в Ереване медиафоруме “Освещения интеграционных процессов в регионе СНГ и ЕАЭС”.

Как передает Арменпресс, в состоявшемся в Ереванке медиафоруме принимают участие ведущие медиа-эксперты, политологи и политические деятели из Армении, РФ, Беларуси, Казахстана. Организаторы медиафорума — информационное агентство Арменпресс, армянский филиал Института стран СНГ.

Медиа-эксперты единогласно признали информацию одним из наиболее важных ресурсов интеграции в СНГ и ЕАЭС. Как сказал руководитель армянского филиала Института стран СНГ, доктор-профессор Александр Маркаров, во время обсуждений предпринята попытка представить различные элементы как интеграции, так и ее освещения.

“Любой интеграционный процесс направлен на преодоление социально-экономических и политических вызовов и соответствует концепциям внешней политики стран. Он направлен на осуществление таких реформ, которые имеют синергический эффект. Конференция дает возможность обсудить различные восприятия двух интеграционных процессов”, — сказал он.

Сегодня в мире нет стран, которые выступали бы в качестве изолированных островков. В быстро меняющемся мире текут процессы, которые формируют новые вызовы как для стран, так и для СМИ. Ответы на эти вызовы люди часто ищут на страницах прессы, убежден директор информационного агентства Арменпресс Арам Ананян. “Именно по этой причине встречи и подобные обсуждения дают СМИ возможность сопоставить свои направления, понять, каким образом думают партнеры. Рад принимать наших коллег здесь, где мы вместе сможем понять, в чем формула успеха интеграции”, — сказал он, добавив, что интеграционные процессы и политические процессы всегда нуждаются в информировании о них общества. “Мы должны измерять не степень информированности общества, а те важные процессы, которые влияют на повседневную жизнь граждан наших стран, на бизнес-сообщество и СМИ. Интеграционный процесс всегда должен находиться в центре внимания СМИ и медиа-экспертов”, — сказал директор Арменпресс.

Журналисты должны заниматься пропагандой экономических интересов своих стран. Общественность должна быть информирована о всех процессах, протекающих в ЕАЭС — такую точку зрения высказал директор информационного агентства “БЕЛТА” Дмитрий Жук.

“Некоторые люди не знают ничего о происходящих процессах. Общественность должна быть информирована о всех процессах, протекающих в ЕАЭС. Нам надо понять, что мы интегрированы, имеем определенные связи и пр., — сказал он. — Наша первичная цель — не только ознакомление предпринимателей с интеграционными процессами в ЕАЭС. Нашей первичной ответственностью является информирование об этом граждан”.

В ходе медиафорума состоялось подписание меморандума о сотрудничестве между информационным агентством Арменпресс и государственным информационным агентством Беларуси “БЕЛТА”.

Гости медиафорума выступили с мастер-классами для студентов армянских вузов.