Главы МИД Армении и России Эдвард Налбандян и Сергей Лавров обсудили ряд вопросов региональной и международной повестки, вопросы региональной безопасности.

Как сообщил журналистам Э.Налбандян, особое внимание было уделено нагорно-карабахскому урегулированию, усилиям Армении и стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, направленным на реализацию договоренностей, достигнутых на состоявшихся в 2016-2017 годах в Вене, Санкт-Петербурге и Женеве саммитах по нагорно-карабахской проблеме, направленных на недопущение эскалации ситуации, соблюдение трехсторонних соглашений о прекращении огня, принятие дополнительных мер по снижению напряженности в зоне конфликта и интенсификацию переговорного процесса.

Глава МИД РА назвал официальный визит министра иностранных дел РФ глубоко символичным, отметив, что в этом году отмечаются такие значимые даты, как 25-летие установления дипотношений и 20-летие Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Арменией и Россией.

С.Лавров со своей стороны сообщил, что в ходе встречи стороны рассмотрели ход выполнения договоренностей, достигнутых в рамках трех встреч президентов в этом году. Стороны констатировали успешное продвижение на пути наращивания торговых отношений: за 8 месяцев с.г. товарооборот увеличился на треть; Россия удерживает первое место по объему инвестиций, в Армении действует порядка 2 тысяч российских компаний или со смешанным капиталом, в их числе такие крупные, как “Газпром”, “РЖД”, “Русал”. На встрече рассматривались проекты в топливно-энергетической сфере, в том числе вопрос продления работы ААЭС. Говоря о сотрудничестве в военно-технической сфере, С.Лавров отметил продолжение поставок продукции военного назначения, необходимых Армении. Министр также подчеркнул активное сотрудничество в гуманитарной сфере, выделив роль Российско-Армянского (Славянского университета).

Отвечая на вопросы по проблеме Арцаха, глава МИД РФ отметил, что не испытывает особого оптимизма по поводу переговоров по карабахскому урегулированию. “Проблема трудная, и весь опыт наших переговоров говорит о том, что быстро они не завершатся”, — сказал С.Лавров. По его словам, уже хорошо, что президенты позитивно отозвались о результатах встречи в Женеве, но важно, чтобы это помогло продвигаться.

В настоящее время Москва анализирует с Парижем и Вашингтоном ситуацию вокруг нагорно-карабахского урегулирования.

С.Лавров напомнил, что в ходе визита в Баку он уже отмечал наличие всех компонентов, необходимых для урегулирования. Эти элементы депонированы у генсека ОБСЕ, они на столе переговоров во всей своей совокупности. Компоненты сформированы в пакет, и трудно взять один, два или три и на их основе договариваться, ибо в этом случае балансирующие элементы выпадают и не будет нужного результата, сказал он.

Глава МИД Армении, комментируя заявление президента Азербайджана о стремлении к скорейшему урегулированию, отметил, что проблема отсутствия прогресса в переговорах в том, чтобы дела не расходились со словами. А азербайджанская сторона неоднократно отказывалась выполнять достигнутые договоренности, подчеркнул он. Так было в Казани, Сочи, Астрахани… Ну, а после прошлогодних встреч в Вене и Санкт-Петербурге, на которых были достигнуты договоренности о создании механизмов расследования инцидентов и увеличении возможностей группы Личного представителя Действующего председателя ОБСЕ, Баку заявил, что ни о чем не договорились, что посредники — а это были министры — не так поняли и выступили с заявлением. Председательствующая в ОБСЕ страна связывалась с азербайджанской стороной на довольно высоком уровне, и они говорили — нет проблем, мы согласимся с расширением команды Каспшика, а потом 4 раза блокировали реализацию договоренностей.

Баку, отметил Налбандян, всеми правдами и неправдами открещивается и от 3-х соглашений от 1994-95гг.

Глава МИД РА опроверг заявления из Баку о том, что на повестке переговоров выполнение резолюций СБ ООН. “Резолюции, а их четыре, были приняты потому, что Азербайджан отказывался выполнять предыдущие. Военные действия были прекращены благодаря принятым трехсторонним соглашениям. Что касается заявлений о том, что резолюции на повестке — на моей памяти, за последние 10 лет они вообще не обсуждались”, — подчеркнул Налбандян, добавив, что касательно элементов урегулирования, они представлены в основных документах и отражены в пяти известных заявлениях.

В ответ на вопрос об ожидающейся встрече президентов Армении и Азербайджана в декабре в Вене Э.Налбандян заявил, что возможность такой встречи пока не обсуждается: “Армянская сторона не располагает сведениями, что в декабре запланирована или состоится встреча президентов Армении и Азербайджана”.

Министр отметил, что Армения с сопредседателями Минской группы ОБСЕ настроена на проведение любых встреч самым конструктивным образом и никогда от них не отказывалась. Посему когда назреет необходимость и будет осуществлена соответствующая подготовка, то состоится встреча и на уровне президентов.