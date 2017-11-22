Президент Серж Саргсян вчера в Национальной картинной галерее Армении присутствовал на церемонии открытия историко-документальной выставки, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией “Армения — Россия: дружба закалённая веками”. Выставку открыли министры иностранных дел РА и РФ Эдвард Налбандян и Сергей Лавров.

В сопровождении министров иностранных дел, других официальных лиц и гостей Президент Республики осмотрел архивные документы и фотографии, представляющие армяно-российское сотрудничество в различных сферах.

Затем в присутствии Президента Саргсяна состоялась церемония гашения почтового блока с двумя марками, посвященных теме “25-летие установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией”, которую осуществили министры иностранных дел Армении и России и министр связи, транспорта и информационных технологий Армении.

Президент РА обратился с приветствием в связи с открытием выставки:

“Дорогие друзья,

Название выставки архивных материалов, посвященной 25-летию установления дипломатических отношений между Республикой Армения и Российской Федерацией, отражает истинный характер стратегического союзничества наших двух стран.

За прошедшие четверть века армяно-российские отношения подняты на самый высокий уровень, охватывающий все сферы межгосударственного сотрудничества. Наработана солидная договорно-правовая база. В ее основе лежат Договор о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между Республикой Армения и Российской Федерацией, 20-летие подписания которого мы отметили в августе нынешнего года, и Декларация о союзническом взаимодействии, ориентированном в XXI век.

Армяно-российское стратегическое сотрудничество выделяется высоким доверительным политическим диалогом. В заинтересованном ключе наращиваем внешнеполитическую координацию на международной арене, в рамках многосторонних объединений. Совместными усилиями укрепляем успешное партнерство в оборонной и военно-технической сферах, развиваем эффективное сотрудничество в торгово-экономической, энергетической, транспортной областях. Из года в год крепнут и углубляются межрегиональные связи, расширяется взаимодействие в области культуры, науки и образования.

Важно, что сегодня в армяно-российское сотрудничество вовлечены миллионы людей, деловые и научные сообщества, молодежные и общественные структуры. Это открывает новые возможности и перспективы, настраивает на дальнейшую работу по упрочению союзнического взаимодействия во благо народов двух стран, в интересах обеспечения безопасности и стабильности на Южном Кавказе.

Хотел бы поблагодарить всех тех, кто внес свою лепту в организацию этой насыщенной и интересной выставки”.