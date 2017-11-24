В соответствии с ранее достигнутой договоренностью, в среду в Национальном Собрании состоялся “круглый стол”-обсуждение, посвященный уже принятому НС Закону РА “О воинской службе и статусе военнослужащего”.

Напомним, в связи с этим документом среди определенных кругов студенчества имеется обеспокоенность, поскольку государство предлагает студентам бакалавриата с первого же курса заключить договор с Министерством обороны об отсрочке на 4 года призыва на действительную военную службу, затем 3 года служить в ВС РА в звании офицера. А потом можно продолжить учебу в магистратуре, аспирантуре… Одним словом, государство пытается устранить привилегию студентов, обучающихся по госзаказу, которые однозначно в годы учебы получали отсрочку, а затем поступали в аспирантуру, всеми правдами и неправдами получали ученую степень и вполне законно освобождались от армейской службы.

Непонятно кто придумал тезис о том, что это нанесет непоправимый ущерб развитию отечественной науки, и вывел определенную часть студентов на улицы. Конечно, выглядело это весьма некрасиво: молодежь страны, находящейся фактически в состоянии войны, боролась за то, чтобы не служить в армии, при том, что недостатка в патриотизме в нашей действительности не наблюдается, в 4-днейной апрельской войне 18-летние парнишки проявили беспрецедентные примеры мужества и героизма.

Конечно, в студенческое протестное движение была вовлечена в основном молодежь, рассчитывающая под девизом “Во имя науки” откосить от армии, и, не приходится сомневаться, имелись силы, нагнетающие обстановку. Ведь выяснилось, что ради организации движения якобы ради вынесения законопроекта на общественное обсуждение, кое-кто, получив грант от Сороса, начал активнейшим образом пропагандировать в Армении пацифистские настроения. Само по себе пацифизм понятие не плохое, но не для Армении, повторюсь, находящейся в состоянии войны, транспортной и экономической блокады двумя враждебными государствами…

В состоявшемся в НС “круглом столе” участвовали министр образования и науки РА Левон Мкртчян, первый заместитель министра обороны РА Артак Закарян, депутаты и, конечно, инициатор встречи вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, уже в самом начале беседы отметивший, что цель “круглого стола” — не в том, чтобы выступить с взаимными претензиями, а в том, чтобы осуществить проведение интересных обсуждений и найти золотую середину. “Мы вместе боремся за образование, науку, ради укрепления нашей государственности, обеспечения безопасности и обороноспособности, и уверены, что все это можно не противопоставлять друг другу”, — сказал он.

Убеждение, что между наукой и службой в армии нет абсолютно никаких противоречий и проблема здесь создается искусственно, высказал министр образования и науки РА Левон Мкртчян.

“Я на 100% убежден, что здесь собрались озабоченные проблемой люди, которые действительно радеют об урегулировании проблемы. Я уважаю их позицию. Мы должны понять — какие существуют проблемы и как мы должны их решать”, — сказал министр. По его словам, он встречался с преподавателями и студентами, вел переговоры в различных кругах, чтобы понять — какие существуют проблемы и как их нужно решать. “Вы помните, что у премьер-министра состоялась встреча, на которой речь шла о решении проблем на уровне подзаконных актов. Прежде всего, мы должны вместе понять эти проблемы и зафиксировать их, чтобы в дальнейшем вести работу в этом направлении”, — сказал господин Мкртчян, добавив, что есть принципы, которые обозначены в положениях Закона “О военной службе и статусе военнослужащего”. “Принцип состоит в том, что любой гражданин Армении, которому исполнилось 18 лет, и который не знает, кем он станет — ученым, военным или бизнесменом, должен отдать долг родине в рядах ВС Армении. Это первый принцип, который обсуждению не подлежит. При этом перманентность обучения не прерывается, поскольку в 18 лет, окончив школу, молодой человек идет в армию, после чего может учиться, не прерывая учебный процесс, — сказал Левон Мкртчян. — Служба в армии не влияет на возможность получения студентами образования. Есть и инициированная министерством обороны Армении программа “Честь имею”: она предоставляет возможность молодым людям получить степень бакалавра и затем пройти службу в армии в звании офицера”.

По мнению министра, все эти вопросы, по сути, могут найти решения. Необходимо сформировать серьезную комиссию, в состав которой войдут представители министерств образования и науки, обороны, научного сообщества и молодежи. Комиссия уже на профессиональном уровне будет проводить необходимые исследования касательно каждой из специальностей.

Новый закон о воинской службе поставил общий принцип равенства, а вопросы академической отсрочки будут регулироваться решениями правительства и подзаконными актами, сказал первый заместитель министра обороны Артак Закарян, добавив: “В рамках новой программы “Честь имею” молодые люди, которые хотят получить отсрочку, должны проявить свои научные устремления в течение 4 лет, проводить исследования, иметь достижения, быть активными, участвовать в различных международных научных программах. После этого, когда он начнет военную службу, в интересах министерства обороны, чтобы он служил в качестве ученого”.

Господин Закарян сказал, что министерство также обсуждает вариант совместимости программы “Честь имею” с магистратурой.

Студенты же предлагают разработать гибкую политику предоставления отсрочки, которая даст возможность обеспечить непрерывность учебы для одаренных молодых людей, в то же время устранив все коррупционные риски; установить срок действительной воинской службы для студентов бакалавриата в полтора года, чередуя службу с учебой — по 4 месяца. Как явствует из предложений, для этих молодых людей мало служить и делать это с легкостью — приоритет, идефикс.

По итогам дебатов принято решение в двухнедельный срок сформировать рабочую группу при Министерстве обороны, которой студенты представят свои письменные предложения.

Как отметил, подводя итоги дебатов, вице-спикер НС Эдуард Шармазанов, первый этап переговоров успешно завершен, “мы переходим к более предметным обсуждениям. Я оптимист, и счастлив, что все получилось, как планировал — дебаты прошли без эмоций, и в результате позиции сторон удалось сблизить”.