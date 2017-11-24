Отечественные компании по производству обуви и одежды были представлены в конце прошлой недели в Москве на ежегодной Международной бизнес-платформе по аутсорсингу для текстильной промышленности BEE-TOGETHER.ru. В мероприятии приняли участие порядка 24 компаний из Армении в рамках программы ООН UNIDO по повышению конкурентоспособности экспортно-ориентированных отраслей Армении за счет модернизации и расширения доступа к рынку.

“Благодаря программе UNIDO армянским производителям удалось наладить сотрудничество с крупнейшими торговыми марками России. Компании достигли предварительных договоренностей, по результатам которых ожидается заключение новых контрактов”, — отметили в Министерстве экономического развития и инвестиций.

Старт этой масштабной программы UNIDO в Армении был дан осенью 2014 года, а средства в размере 1 млн долларов выделены российским правительством. С армянской же стороны содействие реализации проекта было оказано Министерством экономического развития и инвестиций, а также Фондом развития Армении.

В то время основной акцент был поставлен на швейной и текстильной промышленности, учитывая их высокую экспортную направленность, наличие производственных мощностей и огромный потенциал в плане создания новых рабочих мест и стимулирования женской занятости. Главная же задача проекта ЮНИДО заключалась в расширении рынков сбыта местной продукции, в связи с чем предусматривалось усовершенствование технических возможностей армянских компаний сферы и внедрение инновационных решений в дизайне и моделировании готовой продукции.

Новый бренд объединил швейные компании “Тосп”, “Меланте”, “Агнесса”, “Арсфайн”, “Канакерская швейная фабрика”, “Каравадж”, “Нанман” и “Фирма Лида”. В рамках единого бренда при поддержке зарубежных экспертов было создано около 230 моделей, которые были представлены потенциальным заказчикам, а одна из компаний — “Фирма Лида” — участвовала даже в показе коллекции известного российского модельера Валентина Юдашкина в Париже в прошлом году, представив там свою новую модель одежды.

По завершении этого проекта агентство ООН UNIDO запустило новый проект на общую сумму уже в 2 млн долларов, который на этот раз нацелен на оказание содействия не только текстильной, но уже и обувной промышленности Армении.