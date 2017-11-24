Глава государства направил послание по случаю 75-летия кавалера ордена “Боевой крест” I степени Леонида Азгалдяна. В послании говорится:

“Поздравляю с 75-летней годовщиной рождения Леонида Азгалдяна. Он был одним из легендарных командиров Арцахской освободительной борьбы, который своей деятельностью, борьбой и жертвенностью написал одну из героических страниц истории нашего народа. Возглавляемые им добровольческие военные структуры “Армия независимости” и “Освободительная армия” сыграли значительную роль в деле защиты границ Армении и Арцаха. Его высказывание об Арцахе давно уже стало для нас крылатым словом и девизом: “Это Армения и точка”. Это сконцентрированная в короткой формуле вся идеология и позиция Леонида Азгалдяна — истинного патриота, серьёзного учёного и талантливого организатора, весь путь его преисполненной смысла жизни и умудрённого бессмертия”.