Спорт Ноябрь 24, 2017 | Автор : admin

Президент Республики, председатель Федерации шахмат Армении Серж Саргсян 22 ноября в цахкадзорском отеле Marriott присутствовал на торжественной церемонии открытия международного шахматного турнира Tsaghkadzor Open.

Турнир проводится по группам А и Б, по швейцарской системе, будет проведено 9 раундов, согласно шахматным правилам ФИДЕ. За звание победителя турнира будут бороться почти 160 шахматистов из 17 стран, в том числе 23 международных гроссмейстера и 23 международных мастера и мастера ФИДЕ. В рамках мероприятия подведены также итоги стартовавшего в тот же день утром шахматного блиц-турнира, в котором участвовали около 200 шахматистов из 14 стран, в том числе 29 международных гроссмейстеров и 28 международных мастеров и мастеров ФИДЕ.

Первый заместитель председателя Федерации шахмат Армении Смбат Лпутян вручил призы победителям блиц-турнира по шахматам.