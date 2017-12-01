Государство Декабрь 01, 2017 | Автор : admin

По инициативе постоянной комиссии НС РА по вопросам территориального управления, местного самоуправления, сельского хозяйства и охраны природы состоялись парламентские слушания по теме “Состояние особо охраняемых природных территорий РА, проблемы и пути их решения”.

В слушаниях участвовали более 10 экспертов. Как передает Арменпресс, на них присутствовали и министр охраны природы Армении Арцвик Минасян. Глава экологического ведомства, в частности, сказал: “Несмотря на то, что зарегистрирован прогресс в сравнении с рядом других стран, однако считаем, что этого недостаточно и необходимо стремиться увеличить и расширить особо охраняемые природные территории, сделать более регулярными системы охраны”.

По словам министра, в ближайшее время будут осуществлены программы по созданию новых особо охраняемых природных территорий. “Нужно изменить базовый подход, в отличие от того потребительского подхода, который превалировал в период переходной экономики, когда социальные условия не позволяли бережно относиться к нашей природе”, — сказал Арцвик Минасян, добавив, что в данный момент особо охраняемые природные территории составляют около 13.1% от всей территории, чего явно недостаточно, и площади особо охраняемых природных территорий РА надо увеличить.

“В данный проект планируется включить “Джермук”, национальный парк “Татев”. Частные компании и лица уже выразили желание участвовать в процессе создания особо охраняемых природных зон, что мы поощряем. Подобную инициативу, в частности, проявил Гагик Царукян. Весьма ценно, когда вносится вклад в вопрос формирования особо охраняемых природных территорий и осуществления надлежащей охраны”, — сказал Арцвик Минасян.