Экономика Декабрь 01, 2017 | Автор : admin

У премьер-министра Карена Карапетяна 29 ноября состоялось совещание, в ходе которого были обсуждены вопросы, касающиеся Цифровой повестки дня Армении.

Был представлен разработанный Центром стратегических инициатив проект долгосрочной стратегии “Цифровая повестка дня Армении 2030”, отмечено, что в ходе его разработки изучены возможности осуществления реформ цифровизации по 6 направлениям: инфраструктура, цифровое управление, цифровая трансформация частного сектора, развитие цифровых навыков, формирование институциональной системы и кибербезопасность. Для каждого направления разработаны видение осуществления реформ, измеримые результаты и предложены новые инициативы в цифровой сфере в части реализации первоочередных программ. Основной целью является обеспечение современных технологий, цифровизации предоставляемых услуг и постоянного технологического развития не только в Ереване, но и в областях.

В ходе обмена мнениями был затронут ряд касающихся реализации Цифровой повестки дня вопросов, в том числе относительно формирования соответствующей бизнес-модели в рамках цифровой трансформации. В этом контексте был рассмотрен вопрос привлечения инвестиций и сотрудничества с компаниями сферы информационно-коммуникационных технологий Армении. Были обсуждены вопросы, касающиеся обеспечения равных налоговых условий с целью вовлечения частных компаний в дело реализации стратегии, разработки и внедрения дополнительных инструментов, стимулирующих непрерывность инвестиций в цифровой сфере, обеспечения в этом поле доступности и досягаемости.

Глава правительства поручил вовлечь в дальнейшие обсуждения также представителей частного сектора и представить оценку объемов необходимых инвестиций. Придавая важное значение развитию в Армении технологий цифровизации, улучшению электронного участия общества и показателей электронного управления, Карен Карапетян поручил совместно со всеми заинтересованными сторонами доработать Цифровую повестку дня и в январе следующего года представить четкую программу действий с “дорожной картой” и конкретными мероприятиями.