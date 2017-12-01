Регион Декабрь 01, 2017 | Автор : admin

Заявления министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа, сделанные им в ходе состоявшегося 28 ноября визита в Армению, вызвали обеспокоенность в Азербайджане, заявил на пресс-конференции заведующий кафедрой иранистики факультета востоковедения Ереванского государственного университета (ЕГУ) Вардан Восканян.

По его словам, речь в заявлении Зарифа о том, что в регионе Армения стремится к решению проблем мирным путем. “Азербайджанская сторона воспринимает подобного рода заявления, как косвенный намек на то, что ситуацию в регионе дестабилизирует Азербайджан”, — сказал Восканян, передает panorama.am.

При этом Вардан Восканян считает обеспокоенность Азербайджана уместной, если учесть отношения Тегерана с Арменией и нормы этикета иранских дипломатов, когда заявления не делаются напрямую. “Все говорится посредством намеков. Это был чрезвычайно важный месседж”, — сказал Восканян.