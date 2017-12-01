Общество Декабрь 01, 2017 | Автор : admin

Итоги трёхлетней деятельности финансируемой Евросоюзом и Советом Европы программы “Укрепление добропорядочности и борьба с коррупцией в системе высшего образования Армении” подведены вчера в Ереване.

Выступая на созванной по этому случаю конференции, министр образования и науки РА Левон Мкртчян охарактеризовал программу как довольно функциональную и отметил, что почти во всех учебных заведениях уже приняты “правила добропорядочности”.

По словам министра, посредством данной программы были внедрены прозрачные механизмы, содержащие идею о том, что деятельность университета доступна не только преподавателям и студентам, но и также всему обществу в целом.

“В течение трех лет в вузах Армении в данном направлении зафиксированы качественные изменения и снижение коррупционных рисков. Программа на самом деле очень хорошая и полезная. Борьба с коррупцией довольно комплексная, многопрофильная, начиная от уточнения и повышения размера заработной платы, заканчивая публичной организацией процесса сдачи экзаменов, зачетов, дипломных, курсовых и подобного типа работ”, – отметил Л. Мкртчян.

В свою очередь руководитель делегации Европейского Союза в РА, посол Петр Свитальский отметил, что данная программа привела к значительным и ощутимым результатам в Армении.

“Принятое недавно в Армении законодательство довольно высокого качества, политическая элита в свою очередь настроена решительно в данном вопросе, надеемся, что также благодаря менталитету общества и общественной позиции можно будет достичь успеха, к которому мы так стремимся”, — отметил посол.