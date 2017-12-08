На прошлой неделе состоялась трогательная встреча с участниками апрельской войны министра культуры Армении Армена Амиряна.

Вместе со своим советником Арсеном Григоряном и в сопровождении председателя Союза участников апрельской войны “Диркапа” (“Дозорный”) Мануэла Манукяна он посетил наших героев, проходящих реабилитацию. Встреча прошла в теплой и непринужденной атмосфере: от себя лично и всех нас министр в очередной раз выразил слова глубокой признательности ребятам-защитникам нашей родины. Министр также сообщил, что по инициативе Министерства культуры РА и Союза “Диркапа”14 декабря в концертном зале “Арам Хачатурян” состоится концерт, направленный на моральную и финансовую поддержку апрельских героев и предоставление средств на строительство нового реабилитационного центра для наших солдат. Напомним, что новый реабилитационный центр для военных инвалидов и раненых солдат строится при больничном комплексе №1 имени “Гераци”. Здесь не только будет предоставляться комплексное реабилитационное лечение, психологическая помощь, но также будут осуществляться учебные программы.