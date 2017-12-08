Вопросы развития и брендирования сферы туризма в Армении были обсуждены в ходе другого совещания у главы правительства. В обсуждении также принял участие директор одной из ведущих в мире организаций в сфере общественных связей и маркетинга — британского рекламного агентства M&C Saatchi Анели Беди.

Председатель Государственного комитета по туризму Зармине Зейтунцян отметила, что изначально совместная работа с указанной компанией осуществлялась вокруг программы малого туристического брендирования на одном рынке, но, учитывая успешный опыт деятельности организации в разных странах и наличие большого потенциала в Армении, будет целесообразно рассмотреть также возможность инициирования программы с более широким охватом.

Премьер-министр Карен Карапетян приветствовал идею и предложил встретиться с представителями Центра стратегических инициатив и Фонда развития Армении для обсуждения перспектив сотрудничества.