У премьер-министра Карена Карапетяна 5 декабря состоялось совещание, в ходе которого был обсужден “мастер-план” развития города Ванадзора, разработанный осуществляющими деятельность в Палермо и Москве опытными специалистами на основе имеющейся концепции.

В “мастер-план” включено около десятка мест, представляющих привлекательность города и потенциальный интерес для инвесторов. Было доложено, что создана рабочая группа, которая будет работать в направлении улучшения общего вида, озеленения города, улучшения его инфраструктур, а также брендирования.

Глава правительства поручил продолжить активные работы, привести “мастер-план” Ванадзора в целостный вид с четкими расчетами и инвестиционными программами, которые можно будет представить инвесторам.