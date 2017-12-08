Президент Серж Саргсян и госпожа Рита Саргсян 5 декабря в Национальном Академическом театре оперы и балета имени Ал. Спендиаряна присутствовали на концерте, посвящённом 80-летию Национальной Академической хоровой капеллы Армении.

По случаю юбилея Президент Республики поздравил и за вклад в сферу искусства наградил высокими государственными наградами и почётными званиями ряд представителей заслуженного коллектива.

“Ваше Святейшество,

Уважаемые дамы и господа,

Я ещё раз сердечно поздравляю с 80-летием создания Национальной Академической хоровой капеллы Армении. Хочу выразить благодарность им, а также их предшественникам за 80-летнее служение нашему народу. Хочу выразить благодарность маэстро Чекиджяну за его труд и поздравить с заслугами, с тем, что 56 лет маэстро с такой энергией и любовью руководит этим гармоничным коллективом.

Хочу выразить благодарность всем вам, тому зрителю, который в течение 80 лет с удовольствием наслаждался исполнениями этого славного коллектива. Поздравляю всех нас и желаю, чтобы Капелла продолжала свою деятельность очень долго, маэстро, и чтобы к Вашим 56, 57 годам прибавились десятилетия.

Поздравляю вас”, — сказал Президент Республики в своём обращённом к хору поздравлении.