Государство Декабрь 08, 2017 | Автор : admin

Черной страницей в истории армянского народа стал 1988 год. Не успев опомниться от ужасов сумгаитских погромов, народ встал перед новой катастрофой. Слепая стихия обрушилась на страну.

Двадцать девять лет минуло с того дня, 7 декабря 1988 года, когда разрушительное землетрясение в считанные секунды полностью или частично разрушило города Спитак, Ленинакан, Степанаван, более ста сел в Спитакском, Ахурянском, Гугаркском, Арагацском, Калининском, Степанаванском районах. По официальным данным, погибли более 25 тысяч человек, 19 тысяч стали инвалидами, без крова остались 530 000 жителей. 17% жилого фонда — около 8 миллионов квадратных метров жилой площади вышло из строя, полностью или частично были разрушены более 230 промышленных объектов (82 000 рабочих мест). Урон, нанесенный экономике Армении, составил 13 миллиардов рублей.

Сила землетрясения в эпицентре — селе Налбанд, — составляла 10 баллов по шкале Рихтера. В тот период Армения стала эпицентром глобального единения: в зону землетрясения прибыли врачи и спасатели со всего мира: из Франции, Швейцарии, Великобритании, ФРГ, США. Более ста государств со всего света оказывали армянскому народу гуманитарную поддержку.

Вчера, в день 29-й годовщины трагедии, премьер-министр Армении Карен Карапетян посетил Ширакскую область. Ровно в 11:41 он возложил цветы к памятнику жертвам разрушительного Спитакского землетрясения 1988 года в церкви Святого Всеспасителя в Гюмри.

В ответ на вопрос, когда будут решены жилищные проблемы тех оставшихся в результате землетрясения без крова жителей, которые до сих пор проживают в домиках, премьер сказал: “У нас есть комплексная программа, касающаяся домиков. Конкретных сроков назвать не могу, но качество жизни в Гюмри однозначно изменится… Мы ежедневно, регулярно должны работать, чтобы жизнь здесь изменилась, и, на самом деле, она изменится. Существующие сегодня в Гюмри проблемы преодолимы. Просто необходимо вооружиться оптимизмом и работать”.

Память жертв землетрясения почтили вчера минутой молчания депутаты Национального Собрания РА.

Президент Арцаха Бако Саакян в сопровождении представителей высшего руководства республики посетил Степанакертский мемориальный комплекс и возложил венок к памятнику безвинным жертвам стихии.