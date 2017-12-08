В среду Национальное Собрание, после взятого правительством тайм-аута, возобновило обсуждение проекта Государственного бюджета РА на 2018 год. Доработанный вариант главного финансового документа года представил законодателям министр финансов РА Вардан Арамян.

В общей сложности депутатами было представлено 111 письменных предложений и замечаний по проекту, и большинство касалось увеличения ассигнований на ту или иную сферу (строительство дорог и водоводов, ремонт школьных и дошкольных, культурных учреждений и др.) Подробно представив предложения парламентариев, министр отметил, что правительство, конечно, возьмет все это на заметку, однако возможности крайне ограничены, ресурсы и предлагаемые затраты не соответствуют друг другу.

Как всегда при обсуждении проекта бюджета, оппозиция подвергла проект резкой критике, а парламентское большинство представило доводы, что в данный момент сделано все возможное.

Что касается выступлений оппозиционных депутатов, это была не критика, а требования: можно подумать, что люди эти не родились и выросли в Армении, а приехали неведомо откуда и совершенно не имеют представления об экономике Армении, имеющихся ресурсах. В сферах медицины, образования, социальной в будущем году предусмотрены сокращения ассигнований, и именно на этом весьма умело играла оппозиция.

Следует отметить, что правящая Республиканская партия на этот раз очень хорошо подготовилась к дебатам. Выступили почти все председатели постоянных комиссий. Одним словом, организовали достойную защиту своего правительства. Явление, прямо скажем, беспрецедентное. По всей вероятности, созвучно конституционным преобразованиям (Армения становится парламентской республикой), законодательный орган уже ощущает свою главенствующую роль в управлении государством и ведет себя соответственно. Давно бы так.

Выступил также председатель НС Ара Баблоян. Отметив, что очередное обсуждение бюджета страны — еще одна возможность и повод говорить о существующих проблемах, вызовах, их преодолении и решении, спикер заметил, что мы не имеем права спокойно перевести дух, успокаиваясь тем, что международный финансовый кризис уже позади. “Могу отметить, что, по большому счету, главный финансовый документ страны говорит: давайте будем честны перед самими собой и примем, что в этот момент таковы рамки наших возможностей. Однако он говорит также, что имеющееся у нас должно расходоваться так, чтобы в последующие годы могли сказать: мы сами расширили рамки наших сил. Искренне должен сказать, что проект бюджета 2018 года меня одновременно и воодушевляет, и в какой-то мере беспокоит. Воодушевляет, так как вижу четкую программу экономического подъема, вижу неколебимую волю к укреплению оборонной сферы и, наконец, вижу почерк называть вещи своими именами и не уповать на “розовые очки, — сказал он, добавив, что госбюджет 2018 года, естественно, не может вместить в себе все пожелания. — И здесь возникают разногласия, сталкиваются точки зрения и позиции политических сил, депутатов и представителей правительства. Однако понятно, что решить все вопросы сразу, мягко говоря, трудно, а зачастую — невозможно. Поэтому популизм неприемлем никоим образом, поскольку может привести также к социальному бедствию. Следует идти реальным путем, отдавая предпочтение приоритетам”.

Спикер призвал проголосовать за принятие проекта закона РА “О Государственном бюджете РА на 2018г.”.

Отметим, что голосование состоится сегодня.