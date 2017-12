Государство Декабрь 08, 2017 | Автор : admin

Премьер-министр РА Карен Карапетян присутствовал на официальном открытии программы молодых экспертов YES Armenia. Программа является уникальной возможностью для молодых специалистов, чтобы принять участие в процессе развития страны, внести новую энергию и новое дыхание в сферу гражданской службы, а также способствовать модернизации сферы.

Поздравляя с официальным открытием программы молодых экспертов YES Armenia, которая является совместной программой партнеров ЕС и Центра стратегических инициатив, премьер-министр отметил: “Впечатляет, что в результате реализации этой программы мы привлекаем в сферу государственного управления 20 представителей армянской молодежи, талантливых специалистов из Армении и Диаспоры. Вы прошли через трудный конкурсный процесс и выбраны из более чем 300 претендентов. Надеюсь, что вы оправдаете наши ожидания и в свою очередь получите от программы все то, ради чего решили в ней участвовать”. По мнению главы правительства, проект YES Armenia является очередным хорошим примером сотрудничества между Арменией и Евросоюзом.

По словам премьер-министра, он включает в себя ряд важных приоритетов: участие молодежи в реформах общественного управления, привлечение молодых талантливых кадров из Диаспоры, совмещение усилий государства и международных партнеров по представляющим взаимную важность направлениям. “По программе YES Armenia 20 представителей армянской молодежи: 12 из Армении, 8 из диаспоры, от США до Китая, в течение ближайшего года будут работать в министерствах и других государственных ведомствах. Кадждодневным применением своих знаний и опыта они придадут новую энергию сфере государственного управления, участвуя в процессе реформ в сферах образования и науки, здравоохранения, охраны природы, энергетики и во многих других областях. Программа в этом формате является первым опытом, который мы осуществляем с партнерами из Евросоюза, и надеюсь, что в случае успеха она будет долгосрочной и продолжающейся”, — сказал Карен Карапетян.

Напомнив, что несколько дней назад Республика Армения и Европейский союз подписали Соглашение о всеобъемлющем и расширенном партнерстве, премьер-министр Карен Карапетян еще раз поздравил с этим важным событием, выразив уверенность, что оно откроет новые возможности для сотрудничества Армения — ЕС.

Участники программы будут работать в министерствах и других государственных ведомствах с государственными высокопоставленными должностными лицами. Они будут вовлечены в различные проекты, такие, как разработка новой концепции и новой стратегии среднего профессионального образования, содействие реформированию гражданской службы, модернизация садоводства, создание системы государственно-частного партнерства и др.